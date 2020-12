Ludovic Sieuw en SC Zonnebeke zijn zo goed als klaar met hun huiswerk: “Complimenten voor ons bestuur”

voetbal eerste provincialeOp het voetbalterrein is het ook bij SC Zonnebeke, zoals bij alle amateurclubs in Vlaanderen, windstil. Naast het veld kon de neo-eersteprovincialer zich wel al onderscheiden. Het bestuur van Zonnebeke slaagde er nog voor de jaarwissel in om de ploeg voor volgend seizoen vorm te geven.

“De volledige sportieve staff blijft op post”, aldus bestuurslid Jozef Vangheluwe. “T1 Ludovic Sieuw, T2 Gauthier Tans en T3 Dieter Watteyne blijven de club, net als Koen Duthieuw, onze trainer van de provinciale U21, trouw. In hun kielzog verlengden spelers Olivier Djerdi, Valentin Bonini, Jens Debeer, Senne Demedts, Florian Heyte, Tommy Knockaert, Timon Logie, Thibaut Vanhoutte, Jary Bostyn, Hugo Da Costa, Damon Van Den Bossche, Ismaila Samba, Jaron Delva, Robin Delva, Thibo Louchaert, Jore Baeyaert, Baeyaert Wannes, Miguel Barbez, Deraedt Laurens, Noach Masschelein, Simon Neirynck, Rémy Ollivier, Geoffrey Prouvost en Jesse Charlier hun contract en trokken we met Kevin Sarrazyn, die overkomt van SK Nieuwkerke, al een eerste versterking aan.”

Kunstgrasveld

“Ik ken Kevin Sarrazyn nog van in mijn periode bij Ploegsteert”, pikt trainer Ludovic Sieuw in. “Kevin is een snelle en technisch sterke aanvaller. Zijn kwaliteiten moeten op ons nieuw kunstgrasveld waarover we volgend seizoen beschikken, tot uiting komen. Volgens mij is Kevin ook klaar voor eerste provinciale. Hij moet een meerwaarde worden voor ons team.”

“Ik ben niet alleen blij met zijn komst, maar ook met het gegeven dat zo goed als de voltallige ploeg blijft. Geen sinecure. Zo was er bijvoorbeeld enorm veel belangstelling voor Olivier Djerdi, onze doelman. Desalniettemin slaagden we erin om hem verder aan onze club te binden. We bereikten met al onze sterkhouders, op Tom Hillewaere na, een akkoord. Complimenten dus voor ons bestuur.”

Blankenberge

“Ik liet mijn spelers gerust in de maanden oktober en november”, gaat Ludovic Sieuw voort. “Sinds vorige week vroeg ik hen wat individueel loopwerk te verrichten. Als alles positief verloopt, mogen we vanaf 15 januari de groepstrainingen hervatten. In tegenstelling tot de andere clubs, die op 14 februari de competitie mogen hervatten, doen wij dit volgens de nieuwe kalender die we afgelopen maandag ontvingen, al een week eerder op 7 februari, thuis tegen Blankenberge. Het zou me echter verbazen dat we de competitie al in februari zullen mogen hervatten. Ik verwacht eerder dat we het resterende gedeelte van de competitie tussen halfweg april en halfweg juni zullen afwerken. Wij ambiëren het behoud. Meer moet dat niet zijn.”

