Lucinda Brand wint Baloise Ladies Tour: “Een ex-wereldkampioene, een kampioene tout court, kleurt erelijst”

Voetbal Challenger Pro League Patro houdt even adem in na kopduel waarin kapitein Wouter Corstjens gebles­seerd geraakt: “Alles in orde jongens”

De oefenmatch die Patro Eisden zaterdagnamiddag afwerkte tegen OHL, leek dramatisch te eindigen voor kapitein Wouter Corstjens. Die kwam in de slotfase hard in aanraking met bezoeker Emmanuel Toku tijdens een kopduel, waarna Corstjens het bewustzijn verloor. De match werd meteen stilgelegd en de Patro-kapitein werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar klonken enkele uren later de verlossende woorden: “Alles in orde jongens.”