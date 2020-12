Lucinda Brand neemt de maat van wereldkampioene Alvarado: “Op de klimmetjes was ik iets beter”

Cant nam nochtans een goeie start. Aan het wiel van Alvarado nam ze de eerste bochten. Betsema ging meteen naar de leiding en nam bij een passage in het zand wat voorsprong. Brand en Alvarado keerden terug. Terwijl Cant in de tweede van zes ronden al naar positie tien zakte. Alvarado nam even wat voorsprong, maar in de vierde ronde kon Brand op een klim aan de Trollen het gaatje op de wereldkampioene dichten. En in de vijfde ronde kon Brand daar het verschil maken. Alvarado bleef op acht tot tien seconden hangen, maar kreeg het gaatje op haar 32-jarige landgenote niet meer dicht.

“Op de klimmetjes was ik wat sterker dan Ceylin Alvarado die in de afdaling wat beter was dan mij”, begon Brand haar analyse. Uiteraard ging het bij de nabespreking vooral over een fietswissel in de materiaalzone twee ronden van het einde. Alvarado dook over de fiets van Brand. Helemaal buiten haar wil om. “Ik wist niet goed waar de mecanicien van Ceylin stond, besliste snel, maar maakte jammer genoeg de verkeerde keuze”, gaf Brand toe. “Een vervelende samenloop van omstandigheden. Ik had niet de bedoeling iemand onderuit te halen. Op die manier een concurrente uitschakelen was niet het opzet. Dat ik voor dat manoeuvre een boete krijg kan ik begrijpen.”