Lucinda Brand klopt in Zilvermeercross Denise Betsema: “Sterk aan elkaar gewaagd”

Geen Sanne Cant, geen Ceylin del Carmen Alvarado aan het Zilvermeer. Dus kon worden voorspeld dat de strijd om winst tussen Brand en Betsema zou worden gevoerd. Betsema startte best, Brand schoot pas als zesde weg. Na de eerste passage in het zand schoof de pion van de Baloise Trek Lions al door tot bij Betsema. Manon Bakker nam het commando over. Al snel schudden Brand en Betsema Bakker af. Ze losten elkaar van geen vin. In de slotronde nam Brand overtuigend de koppositie in handen. Die gaf ze niet meer af. Met een paar secondjes voorsprong op Betsema boekte ze haar elfde zege.

Zand is altijd zwaar

“Ben hiervoor redelijk diep moeten gaan”, beweerde Brand na afloop. “Dit is best een lastige cross want er zijn weinig stroken waar je even kan herstellen. Zand is altijd zwaar, maar je voelt hier ook bijna overal de wind. Tijdens een duel probeer je uit te vissen waar je beter bent dan je opponent. Om daar op in te spelen. Dat lukte hier niet. Denise en ik waren aan elkaar gewaagd. In het laatste stuk zand tot aan de materiaalpost trok ik zo hard mogelijk door. Daar kon ik een heel klein beetje voorsprong nemen.”

Wat volstond voor winst. Betsema kon aan haar zege van de Wereldbeker in Hulst geen verlengstuk breien. “Lucinda was de laatste keer in het zand ietsje sterker”, oordeelde de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Zelf voelde ik me niet top, waardoor ik enkele foutjes extra maakte. Misschien een gevolg van de zware trainingsweek die ik achter de rug heb. In het vooruitzicht van het wereldkampioenschap in Oostende over twee weken.”

Van Loy gaat door

Uiteraard is iedereen met dat WK bezig. Ook Marianne Vos die in Mol de derde plaats pakte. Beste landgenote werd Laura Verdonschot. De ploeggenote van Betsema werd zevende. Ellen Van Loy bolde als zestiende over de streep. De veertigjarige zal weldra de Baloise Trek Lions verlaten, maar gaat nog niet op wielerpensioen.