Lucas Walbrecq is opvallende nieuwkomer bij Lierse: van de salamifabriek en derde nationale (opnieuw) naar het profvoetbal

Leonardo Rocha en Thibaut Van Acker zorgden zaterdag allebei voor twee goals in Lierses 4-1 zege tegen Deinze, maar ook Lucas Walbrecq liet een prima indruk. Er was een dikke save van Deinzekeeper Ortola nodig om de Henegouwse flankaanvaller van een doelpunt te houden én Walbrecq dwong op slag van rust een belangrijke penalty af.

“Het was wel degelijk een overtreding, hoor”, blikt Walbrecq terug. “Ik kwam uit de rug van Vansteenkiste en die tikte me aan. Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze belangrijke overwinning. We moeten toegeven dat we het in de eerste helft niet onder de markt hadden met een goed spelend Deinze. We kwamen ook terecht op achterstand, maar dan viel de 1-1 uit de lucht en die goal schudde ons wakker. Vervolgens gingen we er over en speelden we een heel solide tweede helft. Na onze uitschuiver op de openingsspeeldag pakten we negen op negen. Daar is maar één woord voor: super!”

Salami

Walbrecq heeft zich ondertussen schijnbaar moeiteloos geïntegreerd in zijn nieuwe omgeving en stond al drie keer in de basis. Da’s best opmerkelijk, want vorig seizoen voetbalde de winger nog enkele niveautjes lager. “Na een eerdere slechte ervaring bij RWDM was ik even gedegouteerd door het profvoetbal”, legt de bij Charleroi, Standard en Genk opgeleide Walbrecq uit. “Ik besloot toen om het over een andere boeg te gooien. Ik ging op een lager niveau aan de slag, in combinatie met een gewone job.”

“Zo voetbalde ik bij Rochefort en werkte ik onder meer in een fabriek van Marcassou, waar salami wordt gemaakt”, gaat Walbrecq verder. “Na een tijdje had ik echter door dat dat toch ook niet alles was (lacht). Dan heb ik opnieuw mijn kans gewaagd als prof. Soms moet je ook eens de andere kant van de medaille zien om nadien weer op te staan.”

Proefperiodes

Walbrecq ging deze zomer testen bij twee Luxemburgse eersteklassers, bij Excelsior Virton en bij Lierse. Op het Lisp dwong hij uiteindelijk een contract af. “Ik had me in het tussenseizoen individueel héél goed voorbereid. Dat heeft dus zijn vruchten afgeworpen”, glundert Walbrecq, die momenteel in Oevel woont. “Bij Lierse voelde ik meteen veel respect en vertrouwen. De start was alvast zeer degelijk, al hoop ik nog beter te kunnen worden eens ik weer meer ritme heb op dit niveau. Voorlopig voel ik dat ik week na week progressie boek.”

