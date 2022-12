Lucas Vissers zet opmars verder met Sint-Lenaarts: “We zijn aan een heel straffe reeks bezig”

voetbal derde nationale BOok Witgoor is er niet in geslaagd om ploeg in vorm Sint-Lenaarts een halt toe te roepen. De Eesterploeg bleef zaterdagavond niet alleen voor de negende week op rij ongeslagen. Doelpuntenmaker Lucas Vissers en co. boekten afgelopen weekend ook een derde opeenvolgende zege: 1-2.

Sint-Lenaarts kwam iets voor het halfuur wel op achterstand. “We waren nochtans heel goed aan de match begonnen”, vertelt Vissers. “Wij maakten aanvankelijk onze kansen alleen niet af en dat deed Witgoor op de counter wel. Gelukkig konden we een dikke vijf minuten later al de 1-1 maken, waardoor we toch nog met een gelijke stand konden gaan rusten.”

Claessens scoort vierde week op rij

Vlak na de koffie klommen de bezoekers op voorsprong via de stilaan onvermijdelijke Claessens. “Jesse loopt momenteel over van het vertrouwen. Anders scoor je geen vier weken op rij. Al is hij niet de enige die heel goed in zijn vel zit. Heel de ploeg haalt de laatste tijd een bijzonder hoog niveau. Ik mag zelf trouwens ook niet klagen. Dit weekend stond ik bijvoorbeeld een rijtje hoger en dan is het extra leuk om een goaltje te kunnen meepikken.”

Ploeg in vorm Sint-Lenaarts is de laatste weken genaderd tot op drie punten van de top vijf. “Als we komend weekend winnen op het veld van Termien komen we zelfs naast de Limburgers op de vijfde plaats. Al zijn we zover nog lang niet. Bovendien blijft het hoofddoel om zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud zodat we helemaal bevrijd kunnen spelen en ook nog een mooie terugronde kunnen koppelen aan de best wel straffe reeks die we momenteel aan het neerzetten zijn.”

Goede ritme duidelijk te pakken

De laatste Sint-Lenaartse nederlaag dateert ondertussen al van begin oktober op het veld van leider Houtvenne. “Sindsdien doen we het bijzonder goed. De eerste weken bestond onze reeks nog wel vooral uit gelijke spelen, maar de laatste maand gaan we bijzonder hard met een knappe 13 op 15. Na een ietwat tegenvallend seizoensbegin hebben we nu absoluut het goede ritme te pakken. Alle neuzen wijzen duidelijk in dezelfde richting en daar plukken we momenteel de vruchten van.”

