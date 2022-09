Lucas Vissers (Sint-Lenaarts) houdt open hoofdwonde over aan nederlaag tegen Termien: “Met vijftien draadjes en wat hoofdpijn valt de schade al bij al nog mee”

Nadat hij tegen Wellen en Schoonbeek-Beverst nog op de bank begon, kreeg Vissers afgelopen weekend wel zijn kans vanaf de aftrap. “Dat zijn keuzes van de trainer natuurlijk, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik mijn plaats waard ben in deze ploeg”, vertelt Vissers. “Ik ben bijvoorbeeld ook best tevreden over mijn match. Ik had alleen veel liever gewonnen of toch tenminste een punt gepakt, want nu koop ik er niets voor.”

Hoofd tegen hoofd

Buiten een wrange nasmaak hield Vissers ook een open hoofdwonde over aan de partij tegen Termien. “Nadat ik vol met mijn hoofd tegen dat van een tegenstander gebotst was, zag ik meteen heel veel bloed, maar al bij al viel de schade nog wel mee. Meer dan 15 draadjes en wat hoofdpijn heb ik er uiteindelijk niet aan overgehouden. Daarom hoop ik dinsdag al gewoon terug mee te kunnen trainen, maar dat zien we wel. Ik zal in elk geval deze week nog wat voorzichtig moeten zijn.”

Vissers zag afgelopen weekend niet het beste Sint-Lenaarts aan het werk. “We hebben zeker geen slechte match gespeeld, maar we waren ook niet top en dat moet je wel zijn tegen een goede ploeg als Termien. Vooral in de eerste helft hadden we het bijzonder moeilijk. Niet dat we heel veel hebben weggegeven, maar we hebben zelf ook nauwelijks iets kunnen creëren voor rust.”

Goedkope penalty tegen

Na de koffie kwam de Eesterploeg een pak beter voor de dag. “Het liep in het eerste kwartier van de tweede helft best aardig, maar de ongelukkige 0-1 sneed onze adem wat af. Bovendien kregen we amper drie minuten later ook nog eens een goedkope penalty tegen, waardoor het toch even bekomen was. We hebben nog wel geprobeerd om te reageren, maar daarvoor was het allemaal net niet goed genoeg. Het moet dus beter de komende weken. En efficiënter, want dat was vorige week tegen Schoonbeek-Beverst dan weer het grote probleem.”

