Lucas Schoofs en Heracles hervatten competitie als leiders in Nederlandse tweede klasse: “We moeten kampioen worden”

Maar eerst blikken we nog even terug op dat desastreuze einde van vorig seizoen. “Net omdat ze onverwacht was, kwam die degradatie heel hard aan”, zegt Schoofs (onder meer ex-Lommel en AA Gent). “Heracles finishte de voorbije jaren steevast in de middenmoot en dat was ook vorig seizoen het plan. Een samenloop van omstandigheden leidde er echter toe dat we in een penibele situatie verzeilden en dat niet meer konden omkeren. De klap was groot en het heeft tijd gevraagd om dat te verwerken.”

Vleugels

Tijd die goed werd besteed tijdens de voorbereiding, want Heracles schoot uit de startblokken en puurde intussen twaalf zeges uit zestien wedstrijden. “De nieuwe technische staf kwam met een heel positieve aanpak”, legt Schoofs uit. “Ons vertrouwen was weg, maar zij zijn er in geslaagd om dat te herstellen. Dat uitte zich vooral in de efficiëntie van onze aanvallers. Als je op speeldag een tegenover ADO Den Haag staat, ook een ploeg met promotieambities, en je wint er gelijk 4-0, dan geeft dat vleugels.”

“De reeks die we uiteindelijk neerzetten is heel mooi, maar ze had nog mooier kunnen zijn. We verloren punten op een manier waarbij je je kon afvragen hoe het in godsnaam mogelijk was. Maar tegelijkertijd pakten we hier en daar misschien ook iets meer mee dan we verdienden. Zoiets trekt zichzelf wel in evenwicht aan het einde van de rit.”

Kampioen

En bij de eindafrekening hoopt Heracles te staan waar het nu staat: aan de leiding. “Vanaf de eerste training is de doelstelling duidelijk: we moeten kampioen worden”, zegt de middenvelder. “Maar dat er kapers op de kust zijn verrast ons niet. Het is te zeggen. PEC Zwolle is een verwachte concurrent die een beetje in eenzelfde situatie als wij verzeilde. Maar MVV als nummer drie is wel een verrassing. Het speelt met veel jonge gasten en is heel sterk in de omschakeling. We moeten dus met een aantal ploegen rekening houden, maar eigenlijk hoeven we alleen naar onszelf te kijken. Al onze resterende wedstrijden winnen, wordt nagenoeg onmogelijk, maar het is wel onze intentie.”

Falende kalendercomissie

En dus moet Heracles vanaf komend weekend opnieuw aan de bak, zij het voor een korte periode. Na een pauze van drie weken spelen de Nederlandse tweedeklassers opnieuw twee wedstrijden in vijf dagen om daarna alweer rust te krijgen tot 6 januari. Niet bepaald efficiënt werk van de kalendercommissie als u het ons vraagt.

“Dat is nog zacht uitgedrukt”, kan onze landgenoot er om lachen. “Volgens mij heeft het te maken met de tv-rechten en moet er hier en daar ruimte worden opgevuld die vrij kwam door het WK. Maar op geen enkele manier is er rekening gehouden met de spelers. In de voorbije stop van drie weken hadden we welgeteld vijf dagen vakantie en na de komende twee wedstrijden hebben we er nog eens drie. Daar moeten we het mee doen tot mei. Dat is bitter weinig tijd om je batterijen weer op te laden.”

“Maar goed, het komt er voor ons op aan om klaar te zijn. We kunnen het tweede deel van de winterstop ingaan als leider, maar net zo goed als derde in de stand en dat laatste willen we natuurlijk vermijden. Dat goede gevoel proberen vast te houden, is de boodschap. In januari wacht ons een belangrijke maand waarin we tegenover al onze directe achtervolgers komen te staan. We weten dus waarvoor we spelen komende week.”

Revanche

“Zondag gaan we op bezoek bij Roda en daar moeten we geen cadeaus verwachten. Het is in de eerste plaats al een verre verplaatsing van Almelo naar Kerkrade (ruim 250 kilometer red.) en dus reizen we de dag ervoor al af. Dat maakt het al speciaal. Maar eerder dit seizoen schakelden we Roda al uit in de bekercompetitie dus ik denk dat ze daar ook wel uit zijn op revanche. We zijn gewaarschuwd.”

Box-to-box

Rest nog het seizoen van Schoofs zelf. Op twee wedstrijden na was de Koerselaar steevast titularis, scoorde hij zes keer en leverde een assist af. Geen slechte statistieken voor een centrale middenvelder in december. “Qua cijfers is dit mijn beste seizoen ooit”, aldus Schoofs. “En ik voel me ook gewoon goed. In tegenstelling tot de voorbije jaren speel ik nu box-to-box en ik voel me geweldig die rol. Het laat me toe om ook in de zestien op te duiken en af en toe mijn goaltje mee te pikken. Nu is het een kwestie van de lijn door te trekken. We zijn nog niet in de helft dus als ik deze cijfers nog kan verdubbelen, wordt het helemaal een fantastisch seizoen.” (lacht)

