Lucas Rougeaux ziet KV Kortrijk weggespeeld worden door Cercle Brugge: “Een complete offday”

Voetbal 1AWat was dat allemaal zaterdagavond in het Guldensporenstadion. Een onherkenbaar KV Kortrijk verloor verdiend met 0-2 van Cercle Brugge en blijft achter met een 4 op 15. Vooral Rabbi Matondo was een gesel voor de KVK-defenie. De Welshman scoorde twee keer, maar had evengoed vier keer raak kunnen treffen. Lucas Rougeaux beseft dat het beter moet. “Er zal hard gewerkt moeten worden deze week.”

Er was zaterdagavond geen spoor van Gilles Dewaele. De rechtsachter van KVK blesseerde zich donderdag op training aan zijn rug en was niet fit genoeg om zijn ex-ploeg Cercle Brugge te bekampen. Daardoor stond Lucas Rougeaux - net als tegen Eupen en KV Oostende - in de basis. De Veekaa miste eveneens sleutelfiguur Kevin Vandendriessche en dat was er duidelijk aan te merken. De Franse middenvelder pakte vorige week tegen Eupen zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was dus geschorst. Ook Pape Gueye viel uit. Op het kwartier ging hij zonder contact neer en werd hij afgevoerd. Het is wachten op het verdict.

“We zijn erg ontgoocheld”, vertelt Rougeaux. “Er was geen enkele speler die een goede match speelde. We hebben als ploeg gefaald. Het was een belangrijke match voor ons, maar zo’n avonden kunnen voorkomen. We hadden een complete offday. We zullen de wedstrijd goed analyseren en lessen trekken uit de fouten die we gemaakt hebben. Er zal hard gewerkt moeten worden deze week en dan gaan we in het weekend vol voor de drie punten. Thuis tegen Leuven moeten we winnen.”

Bij KVK ontbraken er een paar belangrijke spelers, maar dat mag volgens Rougeaux geen excuus zijn. “We misten karakter, grinta, ... Volgende week moeten we een ander gelaat tonen. We hebben Kevin (Vandendriessche, red.) inderdaad wat gemist vandaag, maar één speler mag het verschil niet maken. Hij is super belangrijk en ook Gilles (Dewaele, red) en Pape (Gueye) zijn spelers die we nodig hebben, maar iedereen was er klaar voor. Sissoko en Badamosi hebben gewoon niet veel gespeeld en missen dus matchritme. Ik neem hen niets kwalijk, want niemand acteerde op niveau.”

Rabbi Matondo was ongrijpbaar voor de KVK-defensie. De Welshman scoorde twee keer en bracht Rougeaux met zijn snelheid in de problemen. “Het is niet de eerste keer dat ik tegen een aalvlugge speler stond, maar hij kwam goed naar binnen en het was lastig om hem altijd te volgen. Hij speelde een prima partij. Bij ons is Selemani super belangrijk, maar hij heeft het de laatste tijd wat moeilijk. We zijn misschien net iets te afhankelijk van hem, maar hij komt er wel weer door. Iedereen heeft wel eens een iets mindere periode.”

