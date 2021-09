Lucas Rougeaux pakte tegen AA Gent al zijn vijfde gele kaart en is geschorst voor de derby tegen Zulte Waregem: “Ik had geen andere keus”

Voetbal 1AUiteraard was iedereen bij KV Kortrijk enorm tevreden na de knappe 1-0-overwinning tegen AA Gent, maar bij Lucas Rougeaux overheerste de teleurstelling. De Franse centrale verdediger pakte zijn vijfde gele kaart en is net als Radovanovic geschorst tegen de buren van Zulte Waregem. Met ook nog eens de blessure van Derijck heeft coach Luka Elsner kopzorgen. Met Trent Sainsbury beschikt hij maar over één centrale verdediger.

Wat waren de supporters van de Veekaa blij na de overwinning tegen AA Gent. Terecht, maar iedere supporter van KVK hoopt dat de troepen van Luka Elsner ook volgende week de drie punten meenemen uit Waregem. Het zal wel zonder Lucas Rougeaux moeten gebeuren. De Franse centrale verdediger pakte al zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is net als Aleksandar Radovanovic geschorst tegen Zulte Waregem. “Voor de match had ik twee doelen: winnen en geen gele kaart slikken. Jammer genoeg is dat tweede mislukt”, aldus Rougeaux. “Ik had geen keus. Julien (De Sart, red.) passeerde me en het was een gele kaart pakken of een kans tegenkrijgen. De keuze was rap gemaakt.”

Strafschop AA Gent

Net als KV Kortrijk kreeg ook AA Gent een strafschop, maar Bezus miste de elfmeter die veroorzaakt werd door Rougeaux. Hij kreeg de bal onbewust tegen de arm, maar scheidsrechter Vergoote en de VAR vonden het toch een strafschop. “De bal raakte eerst mijn voet en das pas mijn arm. In het begin van het seizoen waren er nieuwe handspelregels, maar die tellen blijkbaar niet meer. Als je de bal eerst tikt met je voet, is het normaal nooit penalty. Ik was dus verbaasd dat het strafschop was. Ook Julien (De Sart, red.), die ik sprak na de wedstrijd, vond het geen strafschop. Het is jammer dat de regels niet duidelijk zijn, maar het is karma dat Bezus de elfmeter mist”, lacht de centrale verdediger van KV Kortrijk.

Problemen voor Elsner

Luka Elsner heeft defensieve kopzorgen. Radovanovic en Rougeaux zijn geschorst en Derijck is geblesseerd. Enkel Sainsbury schiet nog over. “Het is inderdaad een groot probleem”, weet de T1 van de Veekaa. “We zullen proberen een oplossing te vinden. We hebben de wedstrijd geëindigd met Gilles (Dewaele, red.) centraal achterin, maar hij is totaal geen centrale verdediger. We missen lengte en dat zal tegen Gano wel nodig zijn. Ik ben geen tovenaar, maar ik zal proberen de best mogelijke oplossing te vinden.”

Kopzorgen voor coach Luka Elsner.

