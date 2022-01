Lucas Rougeaux (KV Kortrijk) maakt zijn eerste doelpunt ooit in de Jupiler Pro League: “Ik heb geprobeerd me te tonen aan de coach”

Lucas Rougeaux verdedigt al sinds het seizoen 2016-2017 de kleuren van KV Kortrijk. De intussen 27-jarige Fransman deed voor gisterenavond de netten geen enkele keer trillen in de Jupiler Pro League. In 76 wedstrijden trof hij nul keer raak. Enkel in de Beker van België stond hij reeds drie maal aan het kanon. “Het was inderdaad mijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League”, steekt de Fransman van wal. “Als verdediger is scoren natuurlijk niet het belangrijkste, maar het doet toch enorm veel deugd om belangrijk te zijn voor de ploeg. We hadden getraind op hoekschoppen en ik wist dat de bal aan de eerste paal ging uitkomen. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met dit puntje, want in de tweede helft hadden we het eventjes moeilijk. We zijn nog altijd ongeslagen in 2022. Charleroi is een goede ploeg en hier een punt rapen, is altijd mooi meegenomen.”