Lucas Ribeiro Costa, dé troef van Waasland-Beveren in de promotiestrijd?“We moeten élke match winnen”

De Braziliaan verhuisde al in 2018 naar Valenciennes om daarna in ons land te belanden. In perfect Frans geeft hij zijn opinie over de promotiestrijd: “Natuurlijk kunnen we de kloof met RWDM nog dichtfietsen, dit is helemaal nog niet over en out. We moeten elke match winnen, punt. We weten dat het niet makkelijk zal zijn en uiteraard waren we teleurgesteld na het gelijkspel in Deinze. We gingen voor de drie punten, maar dat mocht niet zijn.”

De 3-3 in Deinze was er één uit de duizend. “Ik denk dat het een geweldige match was voor de neutrale supporters”, ging Ribeiro verder over het spektakelstuk van afgelopen zondag. Een spektakel dat hij vooral zelf mee verzorgde. “Ik heb nog nooit eerder twee goals gemaakt in dezelfde wedstrijd op het professionele niveau. Het was zeker mijn beste wedstrijd ooit. Maar ik was vooral blij voor het team. We hebben de kopjes niet laten hangen toen het 3-2 werd voor Deinze en we zijn er blijven voor gaan.”