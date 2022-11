Lucas Maus verteert eerste maanden goed bij SV Oostkamp: “Dankbaar voor het vertrouwen”

SV Oostkamp doet het met een vierde plaats na de eerste periode vooralsnog uitstekend als nieuwkomer in tweede nationale. De rood-witte formatie proefde zelfs even van de leidersplaats en achtervolgt slechts vier punten op leider Eendracht Aalst en runner-up Jong Cercle B. Nieuwkomer Lucas Maus was de voorbije weken een van de drijvende krachten op het middenveld van de Oostkampenaars.

“Als promovendus uit derde nationale zijn wij erg opgetogen met deze start”, laat Maus ons weten. “Voor heet wat spelers, inclusief mezelf, is het de eerste keer dat we op dit niveau uitkomen. Met vijf overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen staan we op onze plaats. Hoe wij doorgaans het verschil maken? We proberen hoge druk te zetten en onze tegenstanders zo het voetballen te ontzeggen. Ook als dat niet lukt, kunnen wij met onze eigen voetballende kwaliteiten het verschil maken. Het valt me ook op dat we hier bij Oostkamp ook als één echt team en blok spelen. Iedereen wil die extra meters maken om een foutje van een ploeggenoot recht te zetten. Dat is eveneens een belangrijke troef.”

Bal laten rondgaan

Maus speelt voor het eerst bij een eerste ploeg, nadat hij de voorbije jaren bij de jeugd van KV Kortrijk speelde. In het verleden speelde de Bruggeling ook al voor de jeugd van Cercle Brugge. “Ik mocht vorig seizoen al proeven van het grote werk door af en toe mee te trainen met de eerste ploeg van Kortrijk”, vervolgt de twintigjarige student kinesitherapie. “Ik kreeg goede verhalen te horen over Oostkamp en na een babbel met coach Delaere kwam ik hier terecht. Als defensieve middenvelder mocht ik al tien keer in de basis starten en ben ik dankbaar voor het vertrouwen. Ik probeer zoveel mogelijk de bal te laten rondgaan en de mensen rondom mij beter te laten voetballen.”

Oostkamp moet dit weekend geen verre verplaatsing maken, want het speelt een derby op het veld van KM Torhout. “Vorig seizoen zag ik al een wedstrijd tussen Oostkamp en Torhout en het viel me meteen op dat dit een match met een speciale inzet is. Torhout zit niet in de beste vorm, maar dat betekent weinig in zo’n wedstrijd”, besluit Maus.

Tweede nationale A: KM Torhout - SV Oostkamp: zaterdag 12 november om 19.30 uur.