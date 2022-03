Lucas Honshoven zet Diegem Sport op weg naar winst tegen SK Pepingen-Halle: “Zo goed als zeker gered”

“We kwamen op het terrein in de wetenschap dat we mits winst een heel goede zaak konden doen”, zegt middenvelder Lucas Honshoven. “Door een zege konden we de kloof met de thuisploeg vergroten en quasi zekerheid verwerven over het behoud in tweede nationale. Dat is niet alleen belangrijk voor onszelf als spelers, maar voor iedereen binnen de club inclusief de jeugd.”

“Ik kon al vroeg de score openen. Yentl Egerickx kopte een bal door en na een kopduel met mijn tegenstander belandde de bal voor mijn voet. Ik kon in de volley binnentrappen van net buiten de kleine rechthoek. Een doelpunt dat heel veel deugd deed. Ik kende wat dipjes door mijn blessure en heb hard gewerkt om terug te komen. Als je dan kan scoren, doet dat extra deugd. Ook de felicitaties van de ploegmaats waren hartverwarmend. Ik ben geen speler die vaak scoort, twee of drie keer per seizoen, meestal vanuit de tweede lijn. In deze campagne was het mijn eerste treffer.”

Match op slot

“Na mijn goal zat de wedstrijd op het hobbelige veld wat op slot. We hebben onze tactische taken goed uitgevoerd, creëerden nog enkele kansen, maar telkens lukte het net niet om te scoren. De thuisploeg kon zelden dreigen. Doelman Dean Michiels moest nauwelijks ingrijpen. Kort na de rust kon Sander Denayer de score verdubbelen. Een vroeg doelpunt in elke speelhelft, dat vergemakkelijkt de zaken.”

Mooie wedstrijden

Diegem Sport telt nu 32 punten en vergroot de kloof op een aantal achtervolgers. “We zijn nu zo goed als zeker gered. Het zou al erg moeten mislopen. We willen het seizoen nu in schoonheid afsluiten en nog zoveel mogelijk wedstrijden winnen. We spelen nu niet meer met het mes op de keel en er komen nog een aantal mooie wedstrijden aan. Te beginnen met de thuismatch van komende zondag tegen Berchem Sport, een tegenstander die toch altijd wat supporters meebrengt. De heenmatch volgde ik omwille van mijn blessure vanuit de tribune. Ik vond dat we ons als team nogal simpel lieten opzij zetten (2-0-verlies, red.). We hebben dus iets recht te zetten”, besluit Honshoven, die ook volgend seizoen nog onder contract ligt.

