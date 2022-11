Lucas Honshoven helpt Diegem Sport aan de zege tegen Berchem Sport met vrijschopgoal: “Ik hou van stilstaande fases en train er vaak op”

Beide teams begonnen met vertrouwen aan de partij. Diegem Sport had vorig weekend de scalp van leider Hasselt gepakt. Ook de bezoekers lieten van zich spreken: een ruime 5-2-zege tegen Turnhout met een zuivere hattrick van De Kuyffer. De Berchemse spits zette in Diegem al na 50 seconden de netten bol en groen-wit mocht meteen achtervolgen.

“We begonnen met een onoplettendheid. We wisten nochtans dat Berchem over een vlot scorende spits beschikt”, zegt centrale middenvelder Lucas Honshoven. “We hadden even tijd nodig om een blok te vormen. Berchem kreeg enkele kansen, maar nadien stonden we er als ploeg. We kregen ook een aantal kansen. Ikzelf probeerde het vanop afstand en heel veel mensen, onder wie ikzelf, zagen handspel van de verdediger die zijn handen boven het hoofd hield. We gingen echter met een achterstand naar de kleedkamer. De coach zei dat we goed bezig waren en dat we alle opdrachten goed uitvoerden. Het enige wat ontbrak, was het afwerken van de kansen. De coach zei ons om op ons elan door te gaan en te proberen snel te scoren.”

Honshoven had goed geluisterd naar trainer Nico Van Nerom, want vlak na de koffie trapte hij een vrijschop rechtstreeks in doel. “Het is altijd zalig om te scoren, zeker op mijn positie. Ik hou van stilstaande fases en train er vaak op. Ik mikte naar de tweede paal. Als de bal er niet rechtstreeks ingaat, kan er altijd wel iemand inlopen. We voelden dat er meer inzat en kregen nog een aantal kansen.”

Volledig scherm Lucas Honshoven (6) en zijn ploegmaats groeten het publiek na de 3-1-overwinning tegen Berchem Sport. © RV

Het was pas na de uitsluiting van bezoeker Swennen dat Diegem definitief afstand kon nemen. “Ik maakte een professionele fout waardoor ik geel kreeg. Nadien duwde een speler die kwam toegelopen me omver. Niet slim, want hij had even voordien zijn eerste gele kaart gekregen. Berchem was even van de kaart en Daimy Deflem kon met het hoofd (na een voorzet vanop links van Sander Denayer, red.) de 2-1 scoren. Berchem ging nog op zoek naar de gelijkmaker. Ze zijn sterk in de lucht, maar onze centrale verdedigers Jannes Bautmans en Jannis Beersaerts hebben het goed gedaan. Invaller Jan De Bouw keerde aan de tweede paal nog een bal van de lijn, maar Deflem zorgde in het slot nog voor de 3-1 (op tegenaanval nadat de bezoekende doelman mee was opgerukt, red.).”

Na vorige week op het veld van Hasselt, stond de 23-jarige Honshoven tegen Berchem Sport nog maar voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap. Na een moeilijke periode lijkt de middenvelder er helemaal door. “In maart 2020 onderging ik een botoperatie aan de voet. Ik heb heel lang met pijn gespeeld, maar de laatste drie weken ben ik pijnvrij en dat voel ik. De ploeg was al die tijd goed bezig waardoor het niet eenvoudig was om in het team te geraken. De onderlinge verstandhouding is heel goed. We gunnen elkaar spelgelegenheid.”

Derby

Door de nieuwe driepunter klimt Diegem Sport naar een gedeelde zevende plaats. “Wij kijken eerlijk gezegd weinig naar het klassement. Na de uitslagen van zaterdagavond wist ik wel dat we een goede zaak konden doen, maar we bekijken het gewoon van match tot match.”

“Komende zaterdag trekken we naar Pepingen-Halle, altijd een moeilijke tegenstander voor ons (vorig seizoen won groen-wit de derby met 0-2 met onder meer een goal van Honshoven, red.). Hoewel het geen uitgesproken burenstrijd is, wil je toch altijd de beste ploeg van de regio zijn. We gaan dan ook opnieuw voluit voor de zege.”

