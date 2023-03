Lucas Honshoven en Diegem Sport verliezen Vlaams-Brabantse derby: “SK Londerzeel hoopte op dat ene kansje en heeft dat gegrepen”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE BMet amper één zege in de laatste negen wedstrijden kwam SK Londerzeel met het mes op de keel afgezakt naar Diegem Sport. De thuisploeg van zijn kant had de punten nodig om opnieuw aansluiting te vinden met de top vijf. Met een rake vrijschop besliste Cedric Dellevoet de zoutloze derby.

De neutrale toeschouwer beleefde weinig plezier aan de burenstrijd. Daarvoor was er te weinig doelgevaar. Voor de pauze waren er mogelijkheden voor Diegem via Mauën (een opwippertje op aangeven van Honshoven dat goed doorzien werd door doelman Roef) en Deflem (op pas van De Koker in de handen van de Londerzeel-keeper). Aan de overzijde kopte Van De Kelen een vrijschop van Meseure over doel. Het was duidelijk dat de ploeg die het eerst scoorde veel kans zou hebben om het laken naar zich toe te trekken. Even na het uur mocht Dellevoet een vrije trap nemen buiten de rechthoek. De bezoekende aanvoerder plaatste de bal buiten het bereik van doelman Michiels. Diegem ging nadien op zoek naar de gelijkmaker, maar scoren lukte niet meer. De beste kansen waren op tegenaanval nog voor de bezoekers via Siebens en Laureys.

Londerzeel pakte zo een gouden driepunter in de strijd om het behoud. Diegem Sport verloor na de heenmatch (3-2) nu ook in eigen huis. “Het doet pijn om te verliezen tegen een team dat al gans het seizoen achter ons staat, een streekderby dan nog”, aldus middenvelder Lucas Honshoven. “Wij hebben dit seizoen meer stappen gezet dan de tegenstander, maar het is uiteraard aan ons om de zege af te dwingen en dat is niet gelukt. Het klopt dat we weinig kansen konden creëren. We geraakten moeilijk door de gordel die Londerzeel optrok. Ze weten ook dat we over snelle flanken beschikken waarmee we voor gevaar kunnen zorgen. Londerzeel hoopte op dat ene kansje en ze hebben dat ook gegrepen.”

Pech

Diegem puurde slechts één puntje uit de laatste vier wedstrijden en zakt terug naar een gedeelde achtste plaats. “Toen we in de top vijf terecht kwamen, zeiden we dat we ons daar wilden handhaven. En we geloofden er ook in. We kenden de laatste weken echter wat pech en de kansjes kwamen er niet uit.”

“Dat het geblesseerd uitvallen van Yentl Egerickx een rol heeft gespeeld (de Diegemspits is stilaan opnieuw inzetbaar en zit komend weekend mogelijk opnieuw in de kern, red.)? Yentl speelt een goed seizoen en scoorde regelmatig, maar ook Aaron Sulejmani kreeg kansen en is balvast. Hij zal zeker nog stappen zetten. Ondanks deze terugval spelen we een mooi seizoen en we willen zeker nog wat plaatsen stijgen. We moeten gewoon voor de winst blijven gaan en niet meer naar de rangschikking kijken. Het komt er nu op aan om terug onze vorm terug te pakken te krijgen en dat zal ons ook lukken.”

De 23-jarige Honshoven is bezig aan zijn vierde seizoen bij Diegem Sport en verlengde deze week zijn contract met een bijkomend jaar. “Diegem is een geweldige club die de laatste twee jaren weer stappen heeft gezet. We zijn de beste ploeg van de tweede amateurklasse uit de regio. Ik heb het hier naar mijn zin en heb dan ook niet getwijfeld om mijn contract te verlengen”.

Diegem: Michiels, Labiad, Van Lautem, Bautmans, De Koker, Struys, Honshoven, Denayer, Mauën (65’ De Bouw), Sulejmani (79’ Mpanzu), Deflem (71’ Vanderelst).

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Meseure, Pieyns (82’ Taqi), Laureys, De Kegel (75’ Caignau), Siebens (92’ Van Der Jeugt), Manuel Reangelo, Van Den Bogaert, Dellevoet.

Doelpunt: 64’ Dellevoet (0-1).

Geel: Van Der Veken, Denayer, Meseure en Geys.

