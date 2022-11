Lucas Cortvriendt (VC Ardooie): “We genieten met volle teugen van ons leidersstatuut”

De derby op Dosko Beveren is voor VC Ardooie natuurlijk iets heel speciaal en zeker ook voor sportief manager Dieter Devos. Het verschil was minimaal, want de Ardooienaars hadden genoeg aan één doelpunt om de volle pot in het Bevers Sportpark mee te grabbelen.

De 19-jarige Koolskampenaar Lucas Cortvriendt zorgt voor tekst en uitleg. “Het was zeker niet onze beste prestatie van dit seizoen”, getuigt de linksachter, student handelswetenschappen in Gent. “Eén doelpunt van Michiel Verlinde rond het uur volstond om de drie punten binnen te rijven. Het was een hardbevochten derby, want in een dergelijke burenstrijd wil niemand immers aan het kortste einde trekken. We hadden het niet makkelijk met de Doskovieten, maar de rode kaart van Yentl Tanghe van Dosko na een halfuur voetballen speelde zeker in ons voordeel.”

Formidabele reeks

“Alles loopt momenteel super gesmeerd. We wonnen de eerste periode en wisten onze laatste zeven matchen telkens met winst af te sluiten. Door die 21 op 21 staan we dan ook stevig op kop, maar ook onze dichtste achtervolgers Bredene en Jong Male laten nauwelijks steken vallen. Er is dan ook al wat afscheiding met de rest van de subtoppers. We genieten met volle teugen van ons leidersstatuut, maar blijven er rustig bij. Verder vooruitkijken dan de volgende eerste match doen we niet.”

Nieuwe derby

“Ook onze reeks is bijzonder interessant en aantrekkelijk. Er staan immers heel wat derby’s op de rol. Ook komend weekend is er opnieuw een burenstrijd, want zondag komt Club Roeselare op visite. Opnieuw een duel om naar uit te kijken en uiteraard hopen we aan onze succesreeks nog een verlengstuk te breien. Het wordt andermaal een derby op het scherp van de snee.”

