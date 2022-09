Lucas Chantrain en KVK Tienen hopen stunt van vorige zondag te herhalen tegen leider Francs Borains: “Uitkijken naar pittige duels met Teddy Chevalier”

voetbal eerste nationaleEr ging vorig weekend een zucht van opluchting door het stadion van KVK Tienen na de eerste zege tegen het ongeslagen RAAL La Louvière. Logisch gezien de sterkte van de tegenstander, maar één en ander had ook te maken met het zware programma dat de Suikerjongens nu te wachten staat. Eerste in rij is Francs Borains, de enige ploeg die een 12 op 12 liet noteren.

Niet dat die statistiek de Suikerploeg moet afschrikken, want ook La Louvière had tot voor zondag het maximum van de punten. “Door onze manier van spelen met een snelle omschakeling liggen zulke wedstrijden ons nu eenmaal beter, dus toeval was dat zeker niet”, meent Lucas Chantrain. “En als daarnaast ook de mentaliteit bij iedereen top is, dan is er veel mogelijk zoals we vorige zondag zagen. We waren toen natuurlijk opgelucht dat we die nul negentig minuten lang op het bord konden houden en zo een eerste keer konden feestvieren. Maar ergens zit je ook wel met die moeilijke reeks wedstrijden in het achterhoofd, met na Francs Borains ook nog Luik en Patro Eisden. Ook daarom was het goed om die zege te pakken, anders zat er toch iets meer druk op de match van komende zaterdag.”

Teddy Chevalier

Het huidige Francs Borains is evenwel een heel ander team dan vorig jaar toen ze met Tienen concurreerden. “Toen was het inderdaad een ploeg van ons niveau, terwijl ze nu toch duidelijk hoger mikken”, weet de jonge verdediger. “Ze hebben zich echt wel gevoelig versterkt de voorbije maanden met onder meer Teddy Chevalier die nog furore maakte bij Kortrijk. Dat worden sowieso pittige duels in de zestien, maar ik kijk er op zich wel naar uit. Ik heb vorig seizoen al tegenover Perbet gestaan en dat pakte toch vrij goed uit. Pas op, je ziet wel dat zulke spelers nog net iets meer in hun mars hebben, maar ik hou er wel van om dicht op de huid van zo’n mannen te kleven en die duels aan te gaan.”

Geen extra druk

Chantrain lijkt zich alleszins op te mogen maken voor een stekje in de basiself na het uitvallen van Jonas Bogaerts. “Spijtig voor Jonas natuurlijk, die vorig seizoen al lange tijd out was en nu een gebroken neus opliep in een duel. Ik was vorige zondag zijn vervanger, terwijl ik in die eerste twee matchen nog in de basis startte. Tja, in Charleroi ging ik in de fout, maar de week nadien tegen Gent haalden we denk ik met z’n allen niet ons gebruikelijke niveau. De coach vond dat ik niet helemaal vrijuit stond te voetballen, maar op zich valt dat wel mee. Het is alleszins niet zo dat ik extra druk voel om te presteren. Maar op de één of andere manier mis ik soms een aanspeelpunt waardoor mijn passing niet meer zo accuraat is, misschien omdat sommige automatismen nog een beetje moeten groeien. Ach, Ik geef me sowieso altijd voor de volle 100% en dat ga ik ook komende zaterdag doen als ik effectief aan de aftrap sta.”

