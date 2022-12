Lucas Chantrain en KVK Tienen azen op winst op bezoek bij Wezet: “Graag opnieuw aan meer speelminuten komen”

voetbal eerste nationaleOm de winterstop met een goed gevoel in te gaan, moet er de komende twee wedstrijden nog geoogst worden bij KVK Tienen. Op papier is het treffen met Wezet de beste kans op puntengewin, in de wetenschap dat de beloften van OHL netjes in de top zes meedraaien.

Het enige voorbehoud is dat het in Wezet aan de bak moet en in uitmatchen zijn de Suikerjongens de laatste weken niet zo succesvol geweest. “Nee klopt, maar aan ons om die situatie zo snel mogelijk om te keren”, reageert Lucas Chantrain. “Tegen Wezet hebben we ons de laatste seizoenen toch een paar keer van onze beste zijde getoond, dus het is vooral daar dat we op voort moeten bouwen. Spijtig overigens van dat puntenverlies in eigen huis tegen Hoogstraten. Die drie punten hadden ons nooit mogen ontsnappen in de slotfase. Al was het maar omdat we toch vooral naar boven proberen te kijken in het klassement en zo snel mogelijk enkele plaatsen willen opschuiven.”

Wisselspeler

Chantrain kwam zelf niet van de bank tegen Hoogstraten en ook de week voordien beperkte zijn inbreng zich tot een invalbeurt een kwartiertje voor affluiten. Niet onlogisch als je ziet dat trainer Hias de verdedigende standvastigheid lijkt gevonden te hebben waarnaar hij op zoek was. “Tja, eigenlijk valt er niemand iets te verwijten”, haalt de verdediger de schouders op. “De trainer maakt bepaalde keuzes en dat is zijn goed recht natuurlijk. En zelf kan ik niet meer doen dan mijn stinkende best op training. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik wel een beetje ontgoocheld ben door de huidige gang van zaken. Want eenmaal je ervan geproefd hebt, wil je gewoon elke week speelminuten verzamelen en belangrijk zijn voor de ploeg. Liefst van al in een centrale positie in de verdediging of als verdedigende middenvelder omdat daar mijn passing en spelinzicht het best tot uiting komen.

Be Gold-project

Speelminuten verzamelde Chantrain tussendoor wel bij de U19 van het ‘Be Gold’-project van de Belgische voetbalbond. “Vroeger noemden ze dat de Futures, jongeren die niet tot de beste lichting van een bepaalde leeftijdscategorie behoorden maar die ze wel de kans wilden geven om te blijven groeien”, legt hij uit. “Het is wel fijn dat we met deze groep nu ook interlands kunnen afwerken zoals recent in Marbella. We speelden daar twee keer op korte tijd tegen de beste U19-lichting van Japan. De tweede keer verloren we met duidelijke 4-1-cijfers, maar in die eerste confrontatie zat er veel meer in dan de 0-2-score deed vermoeden. Best bemoedigend dus, net als mijn evaluatie. Ik kreeg toch te horen dat ik nog altijd kans maak op een plaatsje bij de nationale U19 , terwijl ik zowat de enige speler ben die momenteel op het niveau van eerste nationale actief is. Ik wil op termijn nog altijd die stap hogerop zetten, maar eerst in Tienen opnieuw aan meer speelminuten geraken.”

