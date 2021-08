Lucas Bijker (KVM) over weinige concurrentie op linksback: “Dat verandert weinig voor mij”

De fans zijn er weer bij en de ploeg is versterkt. Volgens Bijker, die aan zijn vierde seizoen bij Malinwa begonnen is, mogen de ambities in de lijn van vorig jaar liggen. “De concurrentie is aangescherpt. Het team is heel compleet, overal hebben we verschillende mogelijkheden. En we hebben een grote basis met spelers en de staf die hier al jaren zijn. Die standvastigheid is onze sterkte, en dat hebben we tegen Antwerp al laten zien. Dit lijkt me de beste Mechelse selectie van de voorbije jaren. Ons vorig seizoen overtreffen, en dus Europees voetbal halen, is wel een heel hoge doelstelling. Laat ons opnieuw die top acht ambiëren. Alles wat er bij komt, is bonus.”