Lucas Bijker (KVM) opnieuw fit na kruisbandblessure: “Het harde werk heeft gerendeerd”

Het is een enthousiaste, goedlachse Bijker die we aan de lijn krijgen vanuit Pinatar, een kustgemeente ten westen van Murcia. “De groep zit perfect in elkaar, de sfeer is uitstekend. Ik denk dat dat altijd wel een beetje de kracht van KV Mechelen geweest is. We moeten ervoor waken dat die atmosfeer niet verdwijnt. Of ik niet te ontgoocheld was na de uitschakeling van Oranje? Stiekem wel een beetje, maar wereldkampioen waren we toch niet geworden, denk ik.”

Over dan naar de revalidatie van de Nederlander. “Ik heb 5,5 maanden keihard gewerkt. Dat heeft zich uitbetaald, ik ben fit. De voorbije drie weken heb ik alles kunnen meetrainen. Twee weken terug speelde ik 45 minuten tegen NAC (0-2-zege), woensdag dan 60 minuten tegen Espanyol (1-1). Ik kon het prima volhouden. Deze intensieve trainingsstage heb ik ook overleefd. Ik ben er dus klaar voor.”

“Mijn revalidatie vond deels plaats in Mechelen en deels in Breda. Je voelde toch wel een beetje afstand met de spelersgroep. Dat is ook logisch. Die jongens leefden toe naar de wedstrijd en ik was alleen gefocust op mezelf om opnieuw fit te worden. Op die manier is het lastig voor me om die eerste seizoenshelft in te schatten. Al is het duidelijk dat er genoeg is misgegaan. Anderzijds kan en mag je niet van Mechelen verwachten dat er altijd top gepresteerd wordt. Als je kijkt naar de budgetten en de mogelijkheden van de club, hebben we de voorbije seizoen misschien wel boven onze stand geleefd.”

Concurrentiestrijd met Bolingoli

Afgezien van enkele wedstrijden die hij miste door blessureleed was Bolingoli de vaste man op de linksachter bij Malinwa in de eerste seizoenshelft. “Met een concurrentiestrijd ben ik in al die maanden niet bezig geweest. Bovendien vind ik Boli een geweldige kerel. Als we beiden fit zijn, zal de trainer moeten bepalen wie het best in het systeem past. Dan hoop ik dat ik dat zal zijn. Al heb je dat ook zelf in de hand. Als je ieder weekend top presteert, is er geen enkele trainer die je naast de ploeg zet.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League