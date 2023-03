Lucas Bijker (KVM) na nieuwe blessure opnieuw fit: “Heb misschien te snel te veel gedaan”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHopelijk voor Lucas Bijker (30) en KV Mechelen zijn de blessurezorgen voor de linksachter nu echt van de baan. Een scheur in de kuit hield hem bijna twee maanden aan de kant. “Frustrerend, zeker omdat er in die periode veel wedstrijden werden gespeeld.”

“De echte werkdag begint nu pas”, lacht de Nederlander na een voormiddagtraining en een lunch. “Ik moet straks om 14.30 uur de kinderen gaan ophalen op school.” De drieling is intussen 4,5 jaar. Zijn oudste zoontje is 6,5. “Je merkt dat ze het nu echt leuk vinden om me op televisie of in het stadion bezig te zien. Van de bekerfinale in 2019 hebben ze helemaal niets meegekregen. Nu hoop ik dat ze mee kunnen komen kijken.”

Dit seizoen hebben ze hun papa nog niet veel aan het werk gezien. Voor Nieuwjaar was Bijker buiten strijd met een gescheurde kruisband - de linksachter speelde wel eind december nog twee wedstrijden. Op de Antwerpse Bosuil maakte hij vorige zondag zijn rentree in de basis na een scheur in de kuit, die hem bijna twee maanden aan de kant hield. “Ik voelde me goed na die matchen tegen Seraing (90 min, red.) en Cercle Brugge (65 min, red.), maar hier en daar doken er toch enkele pijntjes op. Ik heb misschien te snel te veel gedaan. Je bent dan al lang out geweest, dus wil je geen training missen en alles meedoen. Zo treedt er overbelasting op. Het was natuurlijk frustrerend, zeker omdat er veel en belangrijke wedstrijden gespeeld werden in die periode. Nu ben ik gelukkig opnieuw fit.”

En zo is Bijker helemaal klaar voor de laatste rechte lijn in de competitie en de bekerfinale. Malinwa heeft iets recht te zetten zaterdag tegen STVV na die pandoering in Antwerp (5-0). “Steven (Defour, red.) rekende de nederlaag zichzelf aan, maar als speler moet je gewoon in de spiegel durven kijken na zo’n wedstrijd. Als team was het gewoon onvoldoende. Er staan natuurlijk nog wel enkele kleppers op het menu de komende weken (Union, Club Brugge, Gent, Anderlecht en tussendoor STVV en OHL, red.). Maar we hebben genoeg kwaliteit om niet met nog zes slechte wedstrijden te moeten toeleven naar die finale.”

