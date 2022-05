Lucas Bijker (KVM) moet onder het mes en is 6 tot 9 maanden out: “Eerste keer dat ik zo’n zware blessure heb”

voetbal 1AKV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen. Woensdag raakte Rick van Drongelen (23) betrokken in een dodelijk auto-ongeval, en gisteren kreeg Lucas Bijker (29) slecht nieuws. De linksback moet een knieoperatie ondergaan en is 6 tot 9 maanden out.

Rick van Drongelen is intussen weer thuis nadat hij gisteren in het ziekenhuis belandde na een auto-ongeluk, waarbij een 18-jarige man het leven verloor. “We willen ons medeleven betuigen met de familie van het slachtoffer”, aldus sportief directeur Tom Caluwé in een reactie op de website van de club. De Nederlander komt er zelf met lichte verwondingen vanaf, maar is uiteraard erg aangedaan. Malinwa geeft hem de nodige ruimte.

Gisterochtend kreeg de club een nieuwe domper te verwerken. Lucas Bijker kreeg van dokter Declercq te horen dat zijn voorste kruisband van zijn linkerknie is gescheurd. De Nederlandse linksback moet donderdag onder het mes en zal zes tot negen maanden revalideren. “Het gebeurde na tien minuten tegen Racing Genk. In een duel schoof ik wat weg en voelde ik een ‘knakje’", vertelt Bijker. “Ik had pijn, maar ik kon het wel volhouden. In de dagen erna voelde m'n knie stijf en dinsdag heeft de medische staf er vocht uitgetrokken. Toen wist ik dat er iets mis was. Mijn meniscus, dacht ik. Maar het is dus erger. Dit had ik niet verwacht.”

Zelfs voor een positivo als Bijker is het moeilijk om het kopje nu recht te houden. “Je kan er niets aan veranderen en moet positief proberen blijven. Mijn lichaam is sterk. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo’n zware blessure heb. Er gaan nog veel vervelende momenten komen, maar ik hoop zo snel mogelijk te herstellen. Je moet realistisch zijn: in 2022 zal ik hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen. Ik hoop na het WK weer te kunnen aanknopen.”

Vraag is nu hoe Wouter Vrancken Bijker kan vervangen op de linksachter tegen AA Gent. De kans is klein dat Alec Van Hoorenbeeck (kuit) fit geraakt, op Rick van Drongelen kan de ploeg uiteraard nog niet rekenen en Dylan Dassy is niet wedstrijdfit. Sandy Walsh zou kunnen depanneren op links, waardoor Iebe Swers op rechts in de ploeg komt.

Volledig scherm © BELGA