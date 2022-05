Luca Vierstraete kickt op het werk tegen de klok: “Hoop dat ik snel weer een tijdrit kan afwerken”

Twee meisjes van de nog jonge Lead Out Cycling Academy haalden op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere goud en zilver. Luca Vierstraete was bij de nieuwelingen veruit de snelste, Michelle Dheedene werd tweede.

Over het traject van 11,6 kilometer stond geen maat op Vierstraete. De meid uit Heule was 44 seconden sneller dan haar clubgenote Dheedene. Bronzen medaillewinnares Ella Heremans, regerend wegkampioene, gaf één minuut en twee seconden toe op de nieuwe nationale tijdritkampioene. In de finale van de tijdrit beende Vierstraete haar voorganger Heremans bij.

“Tijdens de tijdrit kwam de volgwagen van Belgian Cycling vrij snel in mijn zicht”, vertelde Vierstraete zondagnamiddag in Gavere. “Ik wist dat die auto Ella Heremans volgde. Dat gaf me een extra prikkel, ik moest naar die wagen. Want dan kreeg ik Ella in het vizier. Sportdirecteur Ivo Lins riep me vanuit de auto toe dat ik veel voorsprong had op de tweede. Dat zat helemaal goed.”

Kat en muis

Het werd, toen het gaatje was gedicht, een spelletje kat en muis tussen Heremans en Vierstraete. “Nadat ik haar had ingehaald en voorbijgestoken ging Ella enkele keren over mij”, ging Vierstraete verder. “Ik hoorde vanuit de wagen die haar volgde enkele keren roepen ‘blijf bij haar, blijf bij haar’. Op de klim naar de aankomstlijn heb ik er nog een sprintje uitgeperst. Zo kwam ik voor Ella over de streep.”

Luca Vierstraete, tevens nationaal achtervolgingskampioene, lijkt te kicken op het werk tegen de klok. Een week voor het BK haalde ze ook in de nationale testtijdrit in Poperinge de beste chrono. “Dat was een hele goeie generale repetitie”, glunderde de renster van EFC-L&R-AGS. “Tijdrijden vind ik superleuk. Met de Topsportschool hadden we het parcours van het BK tijdrijden verkend. Toen al vond ik de omloop best pittig. Ik was zelfs een beetje bang dat het te pittig zou zijn. Voor mij liep het uitstekend af. Volgend weekeinde staan er voor meisjes nieuwelingen geen wedstrijden op de kalender. Dat wordt even een rustig weekeinde. Ik ga zeker proberen om nog eens een tijdrit af te werken. Dan kan ik mijn driekleur aantrekken.”