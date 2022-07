Luca Van Boven wint solo Omloop HNB U23: “Vingertje op mijn mond om te tonen dat ik er ook nog ben”

Met het vingertje op de mond overschreed Luca Van Boven (22) in Borsbeke de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften. De kerel uit Letterhoutem schudde twee km van de streep Siebe Deweirdt, zijn laatste opponent, uit het wiel. Warre Vangheluwe palmde de derde plaats in.

“Met de ploeg spraken we af dat we vanaf de Wolvenberg, de vierde van tien beklimmingen, de koers hard zouden maken”, vertelde Van Boven. “Ramses Debruyne trok van beneden vol aan, ik nam over tot de top en reed naar vier man die even voordien waren ontsnapt.”

De pion van Lotto-Soudal U23 kwam bij Michiel Lambrecht, Siebe Deweirdt, Jorre Debaele en Axandre Van Petegem. Dit vijftal bokste een voorsprong van meer dan één minuut bij elkaar. Dylan Vandenstorme ging met de Nederlanders Frank Van Den Broek en Jaap Roelen na de tweede keer Leberg in de tegenaanval. Ook Jelle Declerck en Warre Vangheluwe sloten bij de achtervolgers aan. Net als Yentl Vandevelde, Tibor Del Grosso en Siebe Roesems.

Duo vanaf de Muur

“In de kopgroep van vijf had ik de indruk dat enkel Siebe Deweirdt en ik goeie kopbeurten deden”, ging Van Boven verder. “De andere mannen wou ik zo lang mogelijk meepakken. Om op de Muur van Geraardsbergen te versnellen. Daar ging enkel Siebe mee. We werkten goed samen, zonder hem was het nooit gelukt om te winnen. Na de Bosberg, de laatste helling, stond de wind meestal op de neus. Gelukkig was het veel draaien en keren. Want onze bonus was nooit comfortabel. Bij de doortocht op de Markt van St-Lievens-Houtem kreeg ik kippenvel. Onze voorsprong zakte. Dus koos ik het zekere voor het onzekere en gooide ik Siebe, die aangaf dat hij kapot zat, twee kilometer van de streep uit het wiel.”

Geen pannenkoeken

Zodat Van Boven in Borsbeke solo over de streep bolde. “Eén van mijn mooiste zeges ooit”, benadrukte de laatstejaarsbelofte die bij het overschrijden van de streep een vingertje op de mond legde. “Neen, geen wraakgevoelens omdat ik naast een selectie voor de Baby Giro greep. Ik wou gewoon tonen dat ik er ook nog ben. Op de erelijst van deze Omloop Het Nieuwsblad staan geen pannenkoeken. Ik won een 1.2-in Italië, maar deze overwinning staat een trapje hoger. Omdat het een thuiskoers is én door de manier waarop.”