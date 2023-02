Luca Polizzi schiet Ninove in slotminuut naar eerste overwinning in tien matchen: “Verlossing voor mezelf én voor de ploeg”

Voetbal eerste nationaleEen zucht van opluchting die te horen was van de West-Vlaamse Skyline Arena tot op de Ninoofse Kloppers weerklonk zaterdagavond rond 21.45u. Even voordien had Luca Polizzi voor zijn ploeg KVK Ninove de 1-2 tegen de netten geprikt in het ultieme slot van de degradatieduel tegen rode lantaarn Mandel United. De eerste Ninoofse zege in tien matchen waar de opnieuw in de gratie gevallen Oli Romero eerst de fundering voor had gelegd. Het zorgde voor niks dan lachende gezichten bij de jongens van coach Haydock.

De zenuwen stonden strak gespannen bij beide ploegen en die werden er in het begin van de wedstrijd bij de bezoekers niet beter op. De eerste kans voor Mandel was meteen raak en dat zorgde meteen voor een stevige mokerslag voor het team dat de laatste maanden al wat opdoffers te verwerken had. Amper drie minuten later moest Van Den Noortgaete al opnieuw de meubelen redden. “En toch waren we zeker niet slecht uit de startblokken geschoten. We slaagden erin om Mandel vast te zetten met een goede pressing, maar zoals al eerder dit seizoen, kregen we het deksel meteen op de neus bij de eerste kans van onze tegenstander. Daarmee maakten we het onszelf zeker niet makkelijker, want Mandel kroop nadien met z’n tienen achter de bal en gaf amper ruimte weg”, aldus matchwinnaar Polizzi.

Bij de rust greep Haydock in door met de inbreng van Oli Romero zijn team nog meer aanvallende impulsen te bezorgen. De goaltjesdief viel even uit de gratie bij Ninove, had een korte flirt met Eendracht Aalst, maar besloot toch om zijn team trouw te blijven. Romero bedankte door een kwartier voor tijd de gelijkmaker tegen de netten te prikken. “De tweede helft gingen we nog meer pressen en na de gelijkmaker van Oli had ik meteen het gevoel dat we over Mandel zouden gaan”, aldus de 25-jarige voormalige Genk-speler.

Geloof

Op voorzet van Jacobs schoof de Brusselaar in minuut 90 de belangrijke 1-2 tegen de netten. “Het doelpunt dat hopelijk niet alleen voor mij, maar ook voor de ploeg verlossend zal werken. We zijn er nog niet. Ook volgende week tegen Hoogstraten moeten we deze lijn doortrekken. En dat geldt uiteraard ook voor mij. Het is nog niet het seizoen geworden dat ik voor ogen had. Met nog 14 matchen te gaan, kan echter nog alles. We geloven er meer dan ooit in dat we ons kunnen redden”, aldus de oudste van de Polizzi-broers bij Ninove.