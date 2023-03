Luca Meisl heeft opnieuw basisplek te pakken bij Beerschot: “Onze ploeg zou niet misstaan in Oostenrijkse eerste klasse”

Voetbal Challenger Pro LeagueNadat hij een tijdlang wat uit beeld was verdwenen, komt Luca Meisl (24) opnieuw aan de oppervlakte bij Beerschot. In de play-offs miste de Oostenrijkse verdediger nog geen minuut. “Dit is de beloning voor mijn inzet op training.”

Luca Meisl begon als titularis aan het seizoen, maar verloor na negen speeldagen zijn plaats in het elftal. In de dertien wedstrijden die volgden, zou het jeugdproduct van RB Salzburg nog maar één keer aan de aftrap verschijnen. Maar sinds de start van de play-offs is hij helemaal terug.

“Natuurlijk ben ik blij met die nieuwe kansen”, vertelt Meisl, die vorige zomer de Oostenrijkse eersteklasser Ried inruilde voor Beerschot. “Ik begon als basispion aan de competitie, maar op één of andere manier haalde ik niet meteen het niveau dat ik kan halen. Eén duidelijke reden was daar niet voor. Na een tijdje verloor ik mijn plek en net dan begon de ploeg aan een knappe winning streak. Logisch dat er niet snel opnieuw werd gewisseld. In tussentijd bleef ik wel hard trainen. Ik liet de moed nooit zakken en daar werd ik in de voorbije weken voor beloond.”

Voetballende broer

Voor Meisl vormden de play-offs dus een soort van keerpunt. En toch kan de voormalige jeugdinternational niet helemaal tevreden zijn: de eerste drie matchen in de nacompetitie leverden Beerschot slechts vier punten op. “We verdienden in mijn ogen meer, maar het is nu zo”, gaat Meisl verder. “Natuurlijk wordt het heel moeilijk om alsnog eerste te eindigen, maar zo lang er leven is, is er hoop. De spelersgroep wil er alleszins voor blijven gaan. Een driepunter tegen de beloften van Club Brugge zondag zou al een mooie opsteker zijn.”

Hoe het seizoen straks ook afloopt, Meisl is sowieso tevreden dat hij de stap naar Beerschot heeft gezet.

“Het is een mooie ervaring, voor het eerst in het buitenland spelen. Ik vind het niveau hier trouwens dik oké. Beerschot zou bijvoorbeeld niet misstaan in de middenmoot van de Oostenrijkse eerste klasse. De club doet er verder alles aan om het me hier naar mijn zin te maken. Ik voel me ook prima in Antwerpen, al mis ik mijn familie soms wel. Mijn ouders en vriendin kwamen al eens op bezoek. Voor mijn jongere broer Matteo zat dat er nog niet in. Hij voetbalt bij de eerste ploeg van Austria Wenen en heeft een druk schema. Tussendoor horen we mekaar uiteraard wel op tijd en stond.”

