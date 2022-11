Luca D’Hollander kiest volgend seizoen voor Israel Premier Tech U23: “Als tweedejaars wil ik nieuwe stappen voorwaarts kunnen zetten”

Een transfer van een Vlaming naar een Israëlische ploeg? Twintig jaar geleden had men raar opgekeken. Nu lijkt het bijna een evidentie. Of toch niet. De keuze van Luca D’Hollander om volgend seizoen de kleuren te verdedigen van Israel Premier tech U23 lijkt alvast een mooie opstap te worden. “Vorig jaar was er al eens een pril contact geweest, maar toen werd de ploeg juist opgestart. Het gevolg was dat ik mijn debuut bij de beloften bij de opleidingsploeg van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB maakte. Nu was er opnieuw contact met Israel Premier Tech U23 en mondde het uit in een overeenkomst. Neen, ik hoef niet wekelijks naar Tel Aviv af te reizen. Het team heeft weliswaar een aantal jonge talenten uit Israel in dienst, maar de omkadering is toch Europees getint.”

Beter seizoen

Over zijn debuutjaar bij de beloften kan Luca D’Hollander moeilijk tevreden zijn, maar dat had weinig met het sportieve te maken. “Ik heb in 2022 veel pech gekend. Eind mei brak ik in Gullegem Koerse mijn sleutelbeen. Een slechter moment in het jaar was nauwelijks denkbaar. Daarnaast doken nog andere gezondheidsproblemen op. Ik herinner me een tijdrit, waarin ik last had van mijn longen. De medische staf heeft de ware oorzaak daarvan nooit echt kunnen achterhalen. Mogelijk ging het om de naweeën van corona. Nu ben ik intussen weer helemaal de oude. Als tweedejaars wil ik nieuwe stappen voorwaarts kunnen zetten.”

Stages

Luca D’Hollander heeft de voorbereiding op het komende seizoen al aangevat. “Sinds twee weken zit ik weer op de fiets. Ik zit in mijn opbouwfase. De eerste stages zijn intussen al gepland. Het is de bedoeling om de komende weken terug naar Spanje af te reizen. In de buurt van Calpé kan ik in prima omstandigheden de nodige trainingskilometers op de teller krijgen.”