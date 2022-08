Luca De Meester wint puntentrui in Ronde van Oost-Vlaanderen: “Vijf dagen niet buiten de top zeven”

Derde in Nevele, tweede in Massemen, zesde in Haasdonk, zevende in Pollare, vierde in Merelbeke: de regelmaat van Luca De Meester in de Wildiers (e)Bikecenter Tour was bijzonder groot. Na de tweede etappe mocht hij drie leiderstruien aantrekken: de groene van algemeen leider, de rode van beste Oost-Vlaming en de blauwe van het puntenklassement. Hij hield enkel deze laatste trui vast tot de eindstreep in Merelbeke.

“Zowel zondag in Pollare als vandaag in Merelbeke heb ik geen boniseconden meer kunnen pakken”, zuchtte De Meester. “Ik denk niet dat ik fouten maakte, maar elke keer dat ik moest gaan voor zo’n tussenspurt liep iets verkeerd. Ofwel moest ik nog een gaatje dichten op het moment dat ik aanging ofwel deden de ploegmaats van Ben Squire de deur dicht. In deze vijfdaagse was ik in Massemen heel dicht bij de ritzege. Dat was zuur, want ik werd heel nipt geklopt door Jarne Van de Paar. Ik had dolgraag een etappe gewonnen. In deze Ronde van Oost-Vlaanderen eindigde ik niet buiten de top zeven. De blauwe puntentrui zie ik als een schone troostprijs.”

BK geen massaspurt

Volgende belangrijke afspraak voor de 22-jarige renner uit Vlierzele wordt het Belgisch beloftenkampioenschap op zondag 28 augustus in St-Lievens-Houtem. Voor hem een thuiswedstrijd. “Ik verwacht geen massaspurt”, blikt de zoon van ex-prof Hans De meester vooruit. “Het parcours is voldoende lastig, veel draaien en keren. Ik denk dat een grote groep kan wegrijden. Zo’n BK is altijd iets eigenaardigs. En er telt maar één plaats.”

In de aanloop naar het BK bouwt Luca De Meester wat rust in. “Ronde van Vlaams-Brabant, Ronde van Oost-Vlaanderen en tussendoor ook nog de Hel van Voerendaal: ik denk niet dat ik nog veel moet doen richting het BK”, aldus De Meester. “Rusten en deze conditie vasthouden, dat wel. Wat volgend jaar betreft is er niets concreets. We zijn half augustus, ik vermoed dat er nu wel wat beweging zal komen. Naar het continentale niveau kan ik zeker, maar ik hoop op pro-continentaal niveau te geraken, want ik wil ook eens iets verdienen met koersen.”

