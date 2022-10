Luca De Meester na derde plaats in Grote Prijs Jules Vanhevel: “Voor volgend jaar ziet het er goed uit”

Als enige van EFC-L&R-AGS veroverde De Meester halfweg de Grote Prijs Jules Vanhevel een plaatsje in een kopgroep van twintig. Andere Oost-Vlamingen bij de leiders waren Stijn De Bock, Jérôme Baugnies, Siebe Deweirdt en Trifonius Van Peteghem. In de finale konden Deweirdt, ploegmaat Warre Vangheluwe en de Nederlanders Lars Oreel en Nick Van Der Lijke zich loswerken. In de laatste kilometers glipten Vangheluwe en Oreel weg. Deweirdt en Van Der Lijke werden door het peloton ingerekend.

“Toen dat viertal op de kleine Poggio een gaatje sloeg zat ik wat ingesloten”, vertelde De Meester. “Ik twijfelde een beetje, maar plots was het hele peloton daar. Van dan af heb ik geprobeerd om wat recupereren, om mij voor te bereiden op de eindsprint. Op circa twee kilometer van de streep pakten we twee renners terug. Het was bijzonder hectisch, ik kreeg niet de tijd om te kijken wie dat waren. Deze interclub heb ik al enkele keren gereden. Ik wist dus perfect hoe de aankomst in elkaar zat. Vandaag stond de wind op de neus. Het was zaak om er zo laat mogelijk uit te komen. Dat is gelukt, jammer genoeg niet voor de eerste plaats.”

Schot in de zaak

Die ging naar Lars Oreel die honderd meter van de streep Warre Vangheluwe verraste. De Meester, in de laatste rechte lijn sneller dan West-Vlaams kampioen Jo Maes en Julien Van den Brande, mocht als derde het podium op. “Je start altijd om te winnen, derde is ook mooi”, ging de laatstejaarsbelofte uit Vlierzele verder. “Vooral omdat ik me in deze wedstrijd nooit echt goed voelde. Ik was wel fris, maar er zat geen kracht in mijn benen. Mijn laatste jump was wel goed.”

Waardoor hij de derde podiumplaats kon pakken. Zondag sluit hij zijn seizoen af met Parijs-Tours U23. En volgend jaar bij de profs? “Het ziet er mooi uit voor 2023”, beweerde De Meester. “Misschien zal ik eerst enkele maanden continentaal rijden. De onderhandelingen lopen sedert augustus, maar de laatste dagen lijkt er schot in de zaak te komen.”