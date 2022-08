Luca Cragnaz vrijdag met RSCA Futsal tegen Montigny: “Het echte werk kan beginnen”

Futsal eerste nationaleMaandag hervatte RSCA Futsal in Roosdaal de trainingen. Op 2 september vat de ploeg de competitie aan met een verplaatsing naar Moeskroen. In de tussentijd werkt de landskampioen een aantal vriendschappelijke wedstrijden af. Vrijdag ontvangt men tweedeklasser Montigny als opwarmertje in de nieuwe thuishaven.

De voorbije dagen werkten de spelers van RSCA Futsal zich al flink in het zweet. Coach Luca Cragnaz heeft er vertrouwen in. “We hebben er alles aan gedaan om sterker voor de dag te komen dan vorig seizoen. Geen slecht woord over de jongens die vertrokken zijn. De Bail speelde op hoog niveau in de play-offs. Keko scoorde veel nuttige doelpunten voor ons. Zij zorgden er mede voor dat we de dubbel pakten. Toch kunnen we niet omheen de kwaliteiten van de nieuwkomers. Roncaglio, Reschia en Fits behoren tot de wereldtop en speelden op het allerhoogste internationale niveau.”

Sterke competitie

Waar het niveau van onze competitie de voorbije twee jaar leek te dalen, is dat nu anders. Luca Cragnaz bevestigt. “RSCA is sterker geworden, maar dat geldt voor alle concurrenten in de linkerkolom. Charleroi haalde vorig seizoen wel de bekerfinale, maar niet de top vier. In het tussenseizoen werden spelers als Osvaldo Moreno, Ghislandi, Wilde Gomes Da Silva, Cordier en Keko aangetrokken. Deze ploeg zal meespelen. Châtelet versterkte zich met De Bail en Chaibai. De transfers van Antwerpen ogen niet spectaculair, maar dat is schijn. Met El Fakiri haalde men een ijzersterke verdediger in huis. Bovendien zijn hun talentvolle jongeren een jaartje ouder geworden. Vorig jaar maakten ze het ons al lastig. Herentals haalde drie buitenlandse versterkingen in huis. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van nieuwkomer Hamme.”

“Met de komst van Montigny kan het echte werk voor ons nu beginnen, al is het toch uitkijken naar de Supercup (27 augustus tegen Charleroi, red.). Dan kan het nieuwe RSCA een eerste prijs binnenhalen. Het komt erop aan om nu hard te werken. In oktober is er de Champions League in Roosdaal, maar in september zijn er twee interlandbreaks.”

