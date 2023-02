Luca Cragnaz viert contractverlenging met ruime zege tegen bekerconcurrent Herentals: “Het werk is nog niet af”

Futsal eerste nationaleHet duel tussen Anderlecht en Real Herentals was een voorproefje van de bekerfinale die op paaszaterdag in Gent zal gespeeld worden. Paars-wit won het competitietreffen met 9-1. Hoewel het bekerverhaal een leuk gegeven was, ging de aandacht toch eerder uit naar Luca Cragnaz. De coach verlengde zijn contract tot medio 2026.

Voor aanvang van de match waren de schijnwerpers gericht op coach Luca Cragnaz. “Ik heb mijn contract inderdaad met drie seizoenen verlengd. Als dat contract afloopt, zal ik zes seizoenen aan het roer gestaan hebben van Halle-Gooik of Anderlecht. Dat is iets om fier op te zijn. Het wijst op een groot vertrouwen van de club in mij. De voorbije jaren hebben we een mooie weg afgelegd. Er werden meerdere prijzen gepakt, maar het werk is nog niet niet af. Dit seizoen hebben we nog alles te winnen, maar ik kijk verder. RSCA zit nog niet aan zijn limiet.”

Meteen bij de les

Anderlecht opende sterk tegen Herentals. Aanvankelijk miste men scherpte in de afwerking, maar Jelovcic en Diogo effenden het pad. Even kwamen de bezoekers opnieuw in de match, maar Dillien en nogmaals Jelovcic tekenden voor de 4-0-ruststand. In de tweede helft bleef de thuisploeg het gaspedaal ingedrukt houden. De stroomtrein van de voorbije weken is duidelijk terug een TGV geworden. Grello scoorde twee zeer bijzondere doelpunten. Serginho, Diogo en Jelovcic mochten nadien het karwei helemaal afwerken (9-1). Paars-wit ziet nu een pak internationals uitzwerven voor interlands. Over twee weken ontvangt men Châtelet.

Akkefietje

In de tweede helft was Dragan Tomic betrokken bij een akkefietjes met Issam Dahmani. De verdediger van Herentals kreeg zijn tweede gele kaart. “Over de eerste gele kaart van Dahmani laat ik me niet uit, maar de tweede was correct. Ik denk overigens niet dat het veel invloed heeft gehad op de uitslag. Vanaf de eerste minuut waren we bij de les. Na de match tegen Bilzen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Iedereen besefte dat er een tandje moest bijgestoken worden. Dat hebben we gedaan. De voorbije twee matchen haalden we opnieuw een goed niveau.”

Doelpunten

Doelpunten: 4’ Jelovcic (1-0), 5’ Diogo (2-0), 11’ Jelovcic (3-0), 20’ Dillien (4-0), 22’ en 23’ Grello (5-0 en 6-0), 30’ Serginho (7-0), 33’ Diogo (8-0), 34’ Caballero (8-1), 37’ Jelovcic (9-1).

Doelpunten na zestien speeldagen: Jelovcic 22, Tomic 19, Diogo 19, Grello 14, Dillien 13, Fits 9, Rescia 7, Roninho 7, Jonhn Lennon 5, Roncaglio 5, Edu 4, Serginho 2.