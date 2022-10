Luca Cragnaz (RSCA Futsal) is klaar voor Main Round van Champions League: “We ontmoeten echt de top van Europa”

Coach Luca Cragnaz beseft dat er zijn ploeg drie zware avonden te wachten staan. “Gemakkelijke opdrachten op dit niveau bestaan er niet. Kairat is een vaste waarde in de Final Four. Vorig jaar kenden ze uitzonderlijk een minder seizoen. In een moeilijke poule moesten ze toen in de Elite Round het Russische Tujmen en het Franse ACCS laten voorgaan. Doordat Tujmen uitgesloten werd voor de Final Four, kwam er plots een plaats vrij. Die ging dus verrassend naar ACCS. Het was een gemiste kans voor de Kazachen. In het tussenseizoen hebben ze versterkingen aangetrokken. De Braziliaanse Azeri Vilela is nieuw. Douglas Junior werd teruggehaald uit Rusland. Het is een ploeg die kwaliteit aan ervaring paart. Het gevaar kan bij hen van alle kanten komen.”

Nieuwkomer Palma

Ook Palma is alles behalve een hapklare brok. Luca Cragnaz verduidelijkt. “Palma is de nummer twee in Spanje. Op zich zegt dat al genoeg. Ook zij hebben deze zomer versterkingen aangetrokken. Tayebi was recent met Benfica nog aan de slag in de Final Four van de Champions League. Ook Moslem is een aanwinst. Beiden komen uit Iran, een topfustalland. Met Luan Muller hebben ze een sterk meevoetballende Braziliaanse keeper. Op zich hebben de spelers wel veel ervaring, maar voor de club is het een debuut op het Europese toneel. Anderzijds kan Palma in eigen land elke week een topmatch afwerken. Parijs is de laatste tegenstander. Die ploeg kennen we het best, maar onderschatten doen we hen niet. We ontmoeten echt de top van Europa.”

Eigen ploeg

Desondanks kijkt Luca Cragnaz met vertrouwen uit naar het komende drieluik. “Het programma van de competitie maakte het ons lastig. De interlands zorgden voor onderbrekingen. Toch staan we nu, waar we willen staan. De voorbije weken kampten we met enkele blessures. Rescia, Roninho en Dillien zijn fit. Edu is momenteel nog het grootste vraagteken. Hij kreeg groen licht van de medische staf om zondag een eerste keer mee te trainen. Het is allemaal nipt, maar ik heb er vertrouwen in dat ook hij helemaal speelklaar zal zijn.”