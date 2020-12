Luca Cragnaz moet Halle-Gooik naar nieuwe titel leiden: “Ons land heeft de futsaltrein gemist”

Eind 2019 nam Luca Cragnaz nam de coaching van Fernandao over. Intussen is de Italo-Belg een jaar aan de slag in het Pajottenland. Door corona kon hij zich nog niet echt manifesteren. Wie is de man die de club naar een dubbel nationaal succes moet leiden? “Mijn beide grootvaders zijn na de Tweede Wereldoorlog naar België gekomen om in de mijnen te werken. Ik heb dus Italiaans bloed, maar werd hier geboren en groeide hier ook op. Ik voel me ook helemaal Belg, ik heb zelfs geen Italiaans paspoort meer. Als kind supporterde ik wel voor de Squadra Azzurra, wanneer ze tegen de Rode Duivels speelden. Ook dat is intussen veranderd.”

Altijd in doel

Luca Cragnaz begon zoals zo veel spelers als veldvoetballer. “Mijn veldvoetbalcarrière bleef bescheiden. Met Tamines en Jemappes speelde ik in eerste provinciale. Op mijn zestiende leerde ik het futsal kennen. Vrij snel werd duidelijk dat ik daar meer mogelijkheden had. Op mijn twintigste ben ik als veldspeler gestopt en kon ik me voluit op de zaal focussen. Het was de juiste beslissing. Vanaf mijn kinderjaren heb ik altijd in doel gestaan. Mijn broer was spits, ik keeper. Dat kwam goed uit in de partijtjes op de pleintjes. Of keepers een beetje gek moeten zijn? Ongetwijfeld! Je moet je verstand op nul kunnen zetten. Ik stel vast dat Cristiano bij Halle-Gooik heel gek is (lacht)! Walter Zenga was altijd mijn idool. In de Belgische competitie had ik een boon voor Jacky Munaron.”

Europabeker

De actieve futsalcarrière van Luca Cragnaz begon bij Sambreville, maar hij beleefde zijn grootste succes bij Action 21 in Charleroi. “De periode 2000-2005 was fantastisch. Het winnen van de Europabeker in 2005 was het absolute hoogtepunt. Iedereen besefte meteen dat we iets groots gerealiseerd hadden. Nadien heb ik ook nog de kleuren verdedigd van topclubs als Morlanwelz, Chatelineau en Hasselt. Zaalvoetbal in Wallonië of Vlaanderen is verschillend. Twintig jaar geleden vormden de Waalse clubs de top. Enkel in Limburg was er Vlaamse concurrentie. Toen trainde men in het Waalse landsgedeelte al drie, vier keer per week. In Vlaanderen was dat één of twee keer. Vlaamse spelers combineerden de zaal ook vaak met het veld. Dat zag je in het zuiden veel minder. “

Grotere kloof

Luca Cragnaz stelt vast dat ons land in de laatste twintig jaar weinig vooruitgang heeft geboekt op de internationale scène. “Toen Action 21 in 2005 de Europabeker won, was dat een uitgelezen moment om België op de kaart te zetten. Ik kan alleen maar concluderen dat ons land de futsaltrein heeft gemist. In het begin van het millennium was Madrid onze evenknie. Nu is de kloof groot geworden. Het Spaanse futsal is professioneel geworden wat niveau, structuur en marketing betreft. Wij zijn niet mee. Een aantal clubs in eerste klasse trainen nog altijd maar twee keer. Halle-Gooik is de enige club in onze competitie met een Europese identiteit. Om die reden behoort de club ook tot de top acht in Europa. Er moeten nog stappen gezet worden, zeker als het om het budget gaat. Toch is Halle-Gooik de locomotief in ons land. Spelen in een competitie met zeven andere ploegen van ons niveau (wat structuur betreft) zou ideaal zijn. Daar zijn we nog even van verwijderd.”

Bondscoach

In 2007 werd Luca Cragnaz jeugdtrainer bij Morlanwelz. “Toen ik als doelman geblesseerd raakte, kreeg ik de kans om T1 te worden bij Morlanwelz. Vrij snel nadien combineerde ik die job met keepertrainer zijn bij de nationale ploeg. Dat was een opstap om later bondscoach te worden. Ik denk dat ik tijdens mijn ambtstermijn een aantal zaken positief in gang heb kunnen zetten. Er was aandacht voor de nationale jeugdploegen en het damesvoetbal. De trainerscursussen werden nieuw leven ingeblazen. De resultaten waren bevredigend. Uiteraard moesten we rekening houden met de realiteit. We stonden op de twintigste plaats op de ranking. Dat was een juiste waardeverhouding.”

Opmerkelijke transfer

Na het ontslag van Fernandao vroeg de clubleiding van Halle-Gooik aan Luca Cragnaz om de coaching over te nemen. De voetbalbond stond niet toe dat Cragnaz het trainerschap bij Halle-Gooik combineerde met het trainerschap bij de nationale ploeg. Nog geen jaar later staat de voetbalbond dit merkwaardig genoeg wel toe. Luca Cragnaz blijft een gentleman. “De bond heeft dat inderdaad geweigerd. Blijkbaar heeft men daar nadien diep over nagedacht en ingezien dat iedereen verloor bij mijn situatie. Ik was zeer gemotiveerd. Het was voor mij een moeilijke keuze, maar ik wou niet in mijn comfortzone blijven zitten. Ik zat op dezelfde golflengte als Halle-Gooik en vond het een uitdaging om bij de landskampioen aan de slag te gaan. Rancune naar de bond toe heb ik niet. Het was jammer, maar ik blijf de eerste supporter van de nationale ploeg.”

Braziliaanse echtgenote

Luca Cragnaz is gehuwd met een Braziliaanse. Is er een futsallink? “Toen we met de nationale ploeg een tornooi speelden in Manaus, heb ik haar leren kennen. De vonk sloeg over en we werden een koppel. We hebben samen één kind, een tweede is op komst. Als Braziliaanse heeft ze een sterk karakter. We praten veel over sport en ze is mijn eerste steun. Binnenkort kan ze een Belgisch paspoort aanvragen. Mijn kinderen hebben een dubbele nationaliteit.”

Heropstarten

Als alles ‘normaal’ blijft verlopen, kan Halle-Gooik half februari de competitie opnieuw hervatten. Luca Cragnaz is optimistisch. “Uiteraard gaan we voor de dubbel. Tijdens de stage in Alpe d’ Huez hebben we deze zomer een brede basis gelegd. In de eerste vier competitiematchen hebben we aangetoond dat we er meteen stonden. De tweede lockdown maakte het lastig om ons degelijk voor te bereiden. Ik moet de hele staf een pluim geven voor het werk dat ze geleverd hebben. Vooral onze fysical coach heeft uitstekend werk verricht. We moeten in februari op dezelfde manier doorgaan, als we in oktober gestopt zijn. Halle-Gooik slaagt er prima in om het professionele te koppelen aan het familiale. Een professionele structuur en een familiale ambiance zijn nodig om topresultaten te behalen. Met die combinatie moet Halle-Gooik een zesde landstitel kunnen binnenhalen. De motivatie is er alvast.”