Luca Cragnaz met RSCA Futsal naar Malle: “We moeten de nieuwkomers tijd gunnen”

Futsal kan onvoorspelbaar zijn, maar we zien niet in welke ploeg RSCA in de reguliere competitie nog van de eerste plaats kan houden. Paars-wit mag nog acht wedstrijden afwerken. Zes daarvan worden in de eigen Belleheide gespeeld. De twee verplaatsingen zijn naar Malle (vrijdag) en Hasselt (30/3, laatste speeldag). Dit is allerminst een gebrek aan respect naar de tegenstanders toe, maar een realiteit.

Na de topper tegen Antwerpen lijkt het er sterk op dat de ploeg voor twee kalme maanden staat. Luca Cragnaz nuanceert. “Het klopt dat onze zege ons een mooie marge heeft bezorgd in de rangschikking. Toch wil ik erop wijzen dat er in de competitie nog ploegen zullen zijn die ons echt het vuur aan de schenen zullen willen leggen. Tegenstanders als Herentals, Châtelet of Charleroi hebben kwaliteiten. Ik wil er trouwens ook op wijzen dat we in februari (8 en 22/2, red.) Charleroi nog bekampen in de halve finale van de beker van België. Dat wordt een echte topaffiche, waar de druk groot zal zijn. RSCA wil immers zijn bekersucces van vorig seizoen verlengen. Het klopt dat er ook enkele ‘haalbare kaarten’ in de agenda staan. Die matchen moeten we gebruiken om de automatismen aan te scherpen. Begin mei is er immers naast de play-offs ook de Final Four van de Champions League.”