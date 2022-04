Luca Cragnaz gaat geschiedenisboeken in: eerste Belg die alle matchen wint in één seizoen als speler en coach

Als speler

Coach Luca Cragnaz is de allereerste die er in de futsalgeschiedenis in slaagt om als speler en als coach alle matchen van de reguliere competitie te winnen. “Ik had er nog niet bij stilgestaan, maar uw analyse klopt (lacht). Ik ben inderdaad de allereerste die dit voor elkaar kan brengen. Negentien jaar geleden was ik er bij Action 21 ook al bij. We wonnen dat seizoen alle kampioenschapsmatchen, maar in de bekerfinale moesten we wel het onderspit delven tegen Antwerpen. Het was een generatie met veel Brazilianen. Ik denk aan Lucio of Marcellino. Twee jaar later wonnen we de Europabeker. In de competitie verloren we toen wel. Ik was de enige Belg toen in de ploeg.”