Luca Cragnaz (FP Halle-Gooik) is coach van het jaar: “Ook achter elke coach staat een sterke vrouw”

Op zijn vierenveertigste beleefde Luca Cragnaz een nieuw hoogtepunt in zijn carrière als coach. Met Halle-Gooik veroverde hij de dubbel, nadat zijn ploeg geen enkel punt moest toestaan. Europees haalden de Hallenaren ook nog eens de Elite Round van de Champions League, wat neer komt op een plaats bij de top tien in Europa. Zijn uitverkiezing tot coach van het jaar is dan ook logisch. In de eindstand ging hij Karim Bachar en Luiz Aranha vooraf.

In welke mate had je de trofee verwacht?

In welke mate had Luca Cragnaz zijn uitverkiezing verwacht? “Uiteraard hield ik rekening met dit scenario, vermits Halle-Gooik geen enkele wedstrijd in ons land had verloren. In de eerste plaats wil ik duidelijk stellen dat elke collectieve prijs meer waard is dan de grootste persoonlijke onderscheiding. Dat neemt niet weg dat het een mooie erkenning is van mijn werk. Mensen staan er niet bij stil welke opofferingen iedereen heeft moeten doen. Ik hoor vaak tegenstanders vertellen dat ze tegen een profploeg spelen. Dat klopt. Om een profploeg te hebben, moet er echter een bestuur zijn die alles qua sponsoring en omkadering voor elkaar krijgt. De spelers trainen ook elke dag hard. Je krijgt niets cadeau. Dat wordt er zelden bijverteld. Iedere ploeg wou winnen tegen ons. De cijfers zijn duidelijk.”

Volledig scherm Luca Cragnaz schreeuwt het uit na het behalen van de titel. © RV

Hoe groot was de druk?

Meteen verduidelijk Luca Cragnaz die cijfers. “In het voorbije zaalvoetbaljaar speelden we 53 wedstrijden. Daarvan wonnen we er 49! We verloren enkel Europees. Halle-Gooik moest het onderspit delven tegen de Europese kampioen (Barcelona, red.), de derde in de Champions League (Benfica, red.) en de Russische kampioen (Ekaterinaburg, red.). Voor geen van die nederlagen hoeven we ons te schamen. Enkel de nederlaag in de Elite Round tegen het Tsjechische Pilsen is lang op de maag blijven liggen. Die match hadden we moeten winnen, al heeft het resultaat uiteindelijk niet meegespeeld in de niet-kwalificatie voor de Final Four. Uiteraard is er druk. Iedereen verwachtte van ons dat we de dubbel zouden pakken. Toch wist elke speler perfect om te gaan met die druk. De laatste weken leefde het bij iedereen om het seizoen af te sluiten zonder puntenverlies. Ook met dit gegeven werd prima omgegaan.”

Volledig scherm Luca Cragnaz draagt de landstitel mee op aan zijn gezin. © RV

In welke wedstrijd zag je het beste Halle-Gooik aan het werk?

Luca Cragnaz zag het ene hoogtepunt na het andere opduiken. Toch is het antwoord verrassend, wanneer hem gevraagd wordt wanneer de supporters het beste Halle-Gooik aan het werk zagen. “Uiteraard waren er veel mooie momenten. De bekerfinale was fijn. In Europa legden we topploegen het vuur aan de schenen. Toch vond ik de oefenmatch tegen ACCS het hoogtepunt. Velen zullen stellen dat het slechts om een vriendschappelijk duel ging, maar toen zag ik twee ploegen die op Europees topniveau streden om de winst. ACCS trad toen nog aan op volle sterkte. Met Ricardinho en de andere toppers dus. We wonnen in Parijs met 2-3. Toen wist ik dat we klaar waren voor een mooie campagne. Alle puzzelstukken vielen in elkaar. Toch kan het zelfs zijn dat dit niet volstaat. Kleine details kunnen gevolgen zijn. Men zegt wel eens dat achter elke topspeler een topvrouw staat. Ook achter elke coach staat een sterke vrouw. Dat is bij mij ook het geval. Ze is even bezetten van het futsal als ik; ze stuwt me naar ongekende krachten. Dergelijke zaken kunnen een grote impact hebben, al heeft de buitenwereld daar geen weet van.”

Volledig scherm Luca Cragnaz en voorzitter Martin Baert delen samen in de vreugde. © RV

Op welke momenten zag je een minder Halle-Gooik aan het werk?

Er was dit seizoen veel zonneschijn bij Halle-Gooik, maar uiteraard was er ook al eens een dreigende onweerswolk. Luca Cragnaz bevestigt. “Wie slechts vier keer verliest, hoeft natuurlijk niet te blozen. Zoals eerder gesteld kon ik drie van de vier nederlagen ‘aanvaarden’. De grootste ergernis had ik in gewonnen matchen. In Jette was ik ontevreden ondanks de winst. Ik had niet het gevoel dat de spelers er alles aan gedaan hadden om te winnen. De over-mijn-lijk-mentaliteit was er niet. Ik heb iedereen dan ook gewaarschuwd voor dreigend gemakzucht. Gelukkig heeft eenieder daar passend op gereageerd. In de play-offs wonnen we twee keer tegen Hasselt. Hoewel de cijfers uiteindelijk duidelijk waren, was het spel niet goed. Dat verlies kan ik beter plaatsen. De groep leefde nog in de euforie van de bekerwinst tegen Charleroi. Een excuus mag dat natuurlijk niet zijn.”

Welke tegenstanders hebben op u de sterkste indruk nagelaten?

Ogenschijnlijk gemakkelijk stevende Halle-Gooik op de titel af. Toch toont Luca Cragnaz terecht het nodige respect voor de tegenstanders. “Soms walsten we over de tegenstander, maar in andere matchen hebben we echt wel tot het uiterste moeten knokken om de drie punten te pakken. In de play-offs hadden we in Herentals een verlenging nodig. Indien het om een competitiematch zou gegaan zijn, hadden we daar een eerste keer puntenverlies geleden. Vermits er in de play-offs een winnaar moet zijn, kregen we extra speelminuten. Daarin toonden we ons uiteindelijk wel de sterkste. Hoed af voor de prestatie van Herentals die dag. Ook Antwerpen heeft het ons moeilijk gemaakt. Zowel in de competitie als in de play-offs hebben ze ons in hun thuiswedstrijd lastig gemaakt. Telkens ging het om matchen van hoog niveau, waarin onze technische kwaliteiten en onze ervaring naar boven kwamen.”

Volledig scherm Luca Cragnaz, manager Lieven Baert en ondervoorzitter Omer Pala steken samen de landsbeker in de lucht. © RV

Wat verwacht van je van de toekomst?

De spelersgroep van Halle-Gooik mag nu genieten van een welverdiende vakantie. Achter de schermen wordt er werk gemaakt van de uitbouw van de ploeg. Wat verwacht Luca Cragnaz van de nabije toekomst? “We hebben een fantastisch hoofdstuk afgesloten met een uniek orgelpunt. Nooit eerder sloot een ploeg in ons land het jaar af zonder puntenverlies. Daarmee is er een einde gekomen aan het sprookje van Halle-Gooik. In achttien jaar tijd klom de ploeg op van vierde provinciale naar de Europese top. Begin augustus verzamelen we opnieuw. Het zal helemaal anders zijn en toch weer niet. De spelersgroep en de omkadering zullen wel enkele wijzigingen ondergaan, maar het raamkader blijft behouden. Er is een stevig fundament. Tegelijkertijd zal het ook helemaal nieuw zijn. We zullen vanaf augustus aantreden onder de naam RSCA Futsal. Dat moet een nieuwe dynamiek meebrengen, waardoor we Europees sterker zullen staan. Daarnaast is er nog de verhuis van Halle naar de nieuwe sporthal in Roosdaal. Ook die verhuis moet de club een nieuwe impuls geven. Op de lauweren rusten zit er niet in, dit Halle-Gooik – excuses RSCA Futsal – kan enkel maar sterker worden.”

Volledig scherm Na het feestgedruis blijft de realiteit over. Halle-Gooik wordt RSCA Futsal. © RV