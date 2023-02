Luca Baekelandt en Diksmuide strijden voor topvijfplaats tegen Deerlijk: “Voelen geen druk, maar zijn wel ambitieus”

voetbal eerste provincialeZe hebben er even op moeten wachten, maar SV Diksmuide haalde afgelopen weekend tegen Blankenberge (0-2-zege, red.) de eerste overwinning van het nieuwe jaar binnen. De driepunter houdt de Boterjongens in het spoor van de top vijf. Een top vijf waar Diksmuide zaterdagavond in een rechtstreeks duel met Deerlijk, dat één puntje meer telt dan de blauw-gele formatie, aanspraak op kan maken. Luca Baekelandt (20) blikt vooruit op het nakende treffen tussen de twee clubs.

“We zijn ons bewust van de impact van het duel met Deerlijk”, lstelt Luka Baekelandt. “Er wordt ons dit seizoen geen druk opgelegd om te promoveren om of mee te spelen in de eindronde, maar mijn ploegmaats en ik zijn ambitieus en willen graag het maximum uit ons seizoen halen. Bovendien zijn we uit op revanche tegen Deerlijk, dat ons in de heenronde met 3-0 wist te kloppen. We speelden toen echt niet op ons niveau en willen bewijzen dat we de voorbije maanden gegroeid zijn als ploeg. Zeker op eigen veld spelen we met vertrouwen.”

Revanche

Diksmuide opende het nieuwe jaar met een twee op negen, maar wist afgelopen weekend wel met 0-2 te winnen op Blankenberge. “We haalden te weinig uit ons eerste drieluik”, vervolgt de linkerflank. “Tegen coleider Boezinge gingen we met het kleinste verschil onderuit. Tegen RC Lauwe gaven we achterin te veel cadeaus weg, terwijl we tegen Heestert onze kansen niet efficiënt wisten te benutten. In dat opzicht doet onze jongste 0-2-overwinning op het veld van Blankenberge deugd. Op verplaatsing tegen een topclub en titelkandidaat de volle buit pakken, is een boost voor het vertrouwen. We speelden collectief een sterke match, waarin we weinig kansen weggaven. Zelf creëerden we ook niet al te veel mogelijkheden, maar we sprongen wel adequaat om met onze kansen. Dankzij die driepunter blijven we vier punten bonus tellen op onze eerste achtervolger KFC Varsenare.”

Verlengd contract

Baekelandt krijgt als twintigjarig jeugdproduct van Diksmuide heel wat speelkansen dit seizoen. “Ik ben tevreden met hoe ik me de voorbije maanden kon profileren. Het liefst speel ik als linksbuiten, maar ik depanneerde ook al eens als linksback. Mijn voorkeur gaat uit naar een aanvallende positie, want daar komen mijn kwaliteiten het best tot mijn recht”, besluit de Diksmuideling, die ook volgend seizoen aan boord blijft bij KSVD.

Eerste provinciale: SV Diksmuide – VC Deerlijk op zaterdagavond 11 februari om 19.30 uur.

