Luc Ysebaert (KVV Vlaamse Ardennen): “Kern van volgend seizoen zal die van deze competitie zijn”

voetbal eerste provincialeDe beslissing over een eventuele verderzetting van het amateurvoetbal wordt op 25 januari genomen, maar de kans op definitieve stopzetting werd weer wat groter. In dat geval worden geen eindklassementen opgemaakt. Hoe verteert KVV Vlaamse Ardennen de pandemie?

“Het wordt steeds duidelijker dat dit een overgangsseizoen wordt”, reageert Luc Ysebaert, voorzitter van het dagelijks bestuur van de eersteprovincialer. “Als we toch nog tien speeldagen afwerken, moet het met open kantines zijn. Wanneer dat zal mogen, is op dit ogenblik niet duidelijk. Via mail of via het onlineplatform Teams heb ik al onze spelers reeds gecontacteerd. Niemand reageerde negatief. De kern van volgend seizoen zal die van dit seizoen zijn. Ik ben blij dat we vorig jaar in januari en februari, dus net voor de eerste lockdown, enkele jongeren naar KVV Vlaamse Ardennen haalden. We mogen blij zijn dat we die stap zetten. Dat was een goeie zet.”

Zonder lidgelden ernstig tekort

Waardoor in de spelerskern van trainer Pascal Jouret geen mannen van 35 jaar of meer zitten. Toch wijst Ysebaert erop dat een tweede coronaseizoen best wordt vermeden. “Op het vlak van sponsoring haalden we tien procent minder binnen”, gaat de voorzitter voort. “Dat valt nog mee, ik had slechter verwacht. Momenteel zijn het onze sponsors die de club rechthouden. Gelukkig moeten we geen maandlonen uitbetalen. Al onze overeenkomsten met spelers zijn prestatiegericht.”

“Wordt dit seizoen niet meer opgestart, zal een andere discussie opduiken. Die rond lidgelden. Kunnen we vragen het lidgeld opnieuw te betalen na een seizoen waarin nauwelijks kon worden gevoetbald? Als dat niet lukt starten we het seizoen 2021-22 met een serieus deficit. Ook al denkt iedereen dat we als club aan die lidgelden verdienen.”

Over twee jaar naar Kortekeer

Wat Ysebaert ten stelligste ontkent. Achter de schermen wordt gewerkt aan de verhuis van de club naar de Kortekeer, momenteel de thuishaven van KSV Maarkedal. Op die site zullen twee kunstgrasvelden worden aangelegd. “Het is de bedoeling over twee jaar te verhuizen van de drie locaties die we nu gebruiken naar het complex op de Kortekeer”, benadrukt Ysebaert. “Corona zorgt voor wat vertraging omdat je geen mensen kan zien om over financiële steun te praten. Toch heb ik goeie hoop dat we ten laatste in 2023 verhuizen.”

