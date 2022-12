Luc Verdood dient drie voetbalheren: “Voetbal blijft voor mij nog altijd een even grote passie”

Luc Verdood ruilde vorig jaar het voorzitterschap in Vlaams-Brabant voor een functie bij Voetbal Vlaanderen. Het is één van de drie jobs die hij momenteel op zich neemt. “Ik zetel in de Raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen. Uiteraard passeren er nogal wat dossiers de revue. De komende weken zullen we ons bijvoorbeeld buigen over het gezond maken van de clubs in het amateurvoetbal. Het is een belangrijk punt op de agenda waarover er gestemd moet worden. Gezonde clubs moeten immers de basis vormen van ons hedendaagse voetbal.”