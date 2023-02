Luc Vercauteren en Kortrijk vatten vanuit underdogpositie de play-offs aan: “Concurrentie staat er beter voor dan wij”

Volleybal CEV Cup Jelte Maan (Maaseik) over de Europese uitschake­ling: “Beste ploeg wordt niet beloond”

Geen Europese halve finale voor Maaseik dat woensdag de terugwedstrijd tegen Roeselare won, maar in de golden set de duimen moest leggen. Drie sets lang was er nochtans een machtig Maaseik te zien dat meer dan de evenknie was van de West-Vlamingen. Tot een bal op de rug van een bezoeker over de kwalificatie besliste. “Volleybal is over het algemeen een eerlijke sport, maar vandaag wordt de beste ploeg niet beloond”, vertelt technisch directeur Jelte Maan.