Luc Vercauteren en Apolloon Kortrijk willen niet opnieuw competitiestart missen: “Overwinningen niet zomaar te grabbel gooien”

“Als ik afga op de voorbije weken en op de bekermatch tegen Izegem, maak ik me sterk dat mijn ploeg klaar is voor de strijd”, laat Vercauteren weten. “Ondanks de nederlaag is het knap dat wij al in dit stadium van het seizoen een versterkt Izegem tot verlengingen konden dwingen. Onze buren waren nog iets te sterk voor ons en vooral in de eerste helft een pak beter. Na de pauze volgde echter een inzinking bij de bezoekers en stonden we drie minuten tijd zelfs nog drie doelpunten voor. Het werd echter nog 32-32-gelijk, waarna we in de verlengingen de intelligentie, ervaring en grootte ontbraken om de wedstrijd in ons voordeel te laten beslechten. Dat is een proces van tijd en ontwikkeling, waar we nog stappen moeten zetten als ploeg. Handballend waren we immers zeker niet de mindere van Izegem.”