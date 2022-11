Luc Vanderfeesten brengt winnende auto van Le Mans naar achtste verdieping van Residentie Refuga: “Ik haal letterlijk een icoon uit de autosport in huis”

autosportEen racewagen kan racen op een circuit, staan blinken op een tentoonstelling of in een museum. Of op het terras van een gepassioneerde fan tot zijn recht komen. Dat laatste is exact wat de Limburgse ondernemer Luc Vanderfeesten doet. Op woensdag 16 november ontving de zaakvoerder van de Porsche Centra Maastricht en Eindhoven zijn Porsche 919 Hybrid, een wagen die onder meer de legendarische 24 Uur van Le Mans heeft gewonnen. De auto werd op spectaculaire wijze naar de achtste verdieping van de Residentie Refuga in Hasselt gebracht worden.

Luc Vanderfeesten ademt passie voor sportwagens, autosport en Porsche. Dat is het minste wat van de Limburgse ondernemer kan gezegd worden. In zijn dagelijkse, professionele leven is Luc Vanderfeesten zaakvoerder van de Porsche Centra Maastricht en Eindhoven. Daarnaast is hij ook een gedreven racer, die dit seizoen op het circuit van Le Mans aan de slag ging en verschillende podiumplaatsen behaalde in de hoogstaande Porsche Carrera Cup Benelux.

Om die passie voor de auto en de autosport nog meer vorm te geven, kwam Luc Vanderfeesten op een opmerkelijk idee. “Ik haal letterlijk een icoon uit de autosport in huis”, vertelt de Limburger met veel passie. “Op woensdag 16 november krijgt Hasselt een primeur. Ik ga een heuse Porsche 919 Hybrid, een wagen die de 24 Uur van Le Mans won, op het terras van mijn nieuwe penthouse op de achtste verdieping van de Residentie Refuga, gelegen achter de historische gevel van de Herkenrode Kazerne, neerzetten. Voor mij is deze wagen een echt kunstwerk.”

Drie zege op rij

De Porsche 919 Hybrid is een Le Mans Prototype. Van 2014 tot 2017 nam de auto deel aan de 24 Uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship. Met deze wagen won Porsche de 24 Uur van Le Mans driemaal, in 2015, 2016 en 2017. De wagen won ook het FIA World Endurance Championship voor zowel rijders als constructeurs in diezelfde jaren.”

“Onder de motorkap van de legendarische racemachine ligt een viercilinder verbrandingsmotor in V-opstelling, met turbolader. Dit motorblok van twee liter wordt gebruikt in combinatie met elektromotoren die via een complex systeem de twee voorwielen aandrijven. De verbrandingsmotor levert naar schatting 500 pk, de elektromotoren nog eens zo’n 440 pk. De verbrandingsmotor is opgebouwd uit onderdelen van aluminium, magnesium en titanium. De gehele monocoque is opgebouwd uit koolstofvezel, en is zeer licht en torsiestijf.”

Ondertussen heeft Porsche Motorsport ook al een opvolger van de Porsche 919 Hybrid klaargestoomd, de gloednieuwe Porsche 963. Hiermee zal onder meer de Limburgse toprijder Laurens Vanthoor trachten om de 24 Uur van Le Mans te winnen.

