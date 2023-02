Luc Stevenin komt mee op kop met Berchem B na 2-0-zege in topper: “Samen met FC Ekeren steken we er echt wel op bovenuit”

Berchem B had ook al de heenmatch tegen FC Ekeren gewonnen met klinkende 0-5-cijfers. “We zijn de enige ploeg die er tot nu toe in geslaagd is om te winnen van hen en dan nog wel twee keer ook”, vertelt Stevenin. “Al blijven ze voor mij wel titelfavoriet. Ze hebben bijvoorbeeld niet alleen een beter doelsaldo dan wij. Ik zie ze met al hun ervaring ook gewoon niet veel steken meer laten vallen, terwijl ons met Hemiksem en Minderhout nu twee heel lastige matchen te wachten staan.”

37 op 39

Bij Berchem kunnen ze na woensdag wel vol vertrouwen toeleven naar het komende tweeluik. “Dat is misschien waar, maar anderzijds blijven het wel studenten en die gaan nu eenmaal graag een stapje in de wereld zetten. De ene week is dus de andere niet (lacht). Al hoor je mij zeker niet klagen. Dat hoort er nu eenmaal bij als je zo’n jonge ploeg hebt zoals wij. Bovendien hebben we in onze laatste dertien matchen amper twee punten laten liggen. Veel meer kan je dus niet verlangen als coach.”

Het prima seizoen van Berchem B komt niet helemaal als een verrassing voor Stevenin. “We hebben vorig seizoen ook de eindronde gehaald en in vergelijking met toen zijn we zelfs nog versterkt. Ik had alleen niet verwacht dat we er samen met FC Ekeren zo bovenuit zouden steken. Het nummer drie Nieuwmoer volgt bijvoorbeeld al op veertien punten. Daarom was ik gisteren (woensdag, red.) ook veel blijer met de zege dan met de periodetitel, want de eindronde zouden we sowieso wel halen.”

Fantastische teamgeest

Al is Stevenin daar nu duidelijk nog niet mee bezig. “We proberen gewoon elke match te winnen en dan zien we wel waar het schip strandt. Onze grootste troef is in elk geval de fantastische teamgeest. Het merendeel van de groep speelt bijvoorbeeld al samen vanaf hun acht of negen jaar, waardoor het echt wel vrienden zijn en ze voor elkaar door het vuur gaan.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen