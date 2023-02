Luc Steenackers stelt vernieuwd Belco-Van Eyck Cycling Team voor: “In het wielrennen mag er ook een arrest Bosman komen”

WielrennenOver twee weken vat het nieuwe wielerseizoen in ons land aan. Veel ploegen zullen zowel bij de mannen als bij de vrouwen hun opwachting maken in Brussel-Opwijk. Voor het Belco-Van Eyck Cycling Team wordt de openingsklassieker (bij de dames) meteen een eerste afspraak in de eigen omgeving.

Voorzitter Luc Steenackers kijkt uit naar de start van de nieuwe campagne. “Als clubploeg hebben we het niet altijd makkelijk, maar ik ben tevreden. Corona is helemaal verteerd. De steun van de gemeente was beperkt als je dat vergelijkt met het voetbal, maar ik wil niet klagen. We hebben twee eetfestijnen gegeven, waar iedereen zijn best voor heeft gedaan. Daarnaast stel ik met grote tevredenheid vast dat de sponsors ons trouw zijn gebleven. Er zijn er zelfs die hun bijdrage aanzienlijk hebben verhoogd. De kosten voor de clubs nemen ook steeds toe. Die inkomsten zijn meer dan welkom.”

Grote concurrentie

Belco-Van Eyck – ook gekend als Sprinters Malderen – is bekend in de regio, maar moet opboksen tegen de grote UCI-ploegen. Luc Steenackers is duidelijk. “We hebben het moeilijk om de strijd aan te gaan met die grote internationale ploegen, ik ben daar eerlijk in. In het wielrennen mag er ook een arrest Bosman komen. Als clubploegen een jeugdrenner hebben opgeleid tot een echt talent, wordt zij of hij weggeplukt. Dat kost die grote ploegen niets. In het voetbal bestaat er een opleidingsvergoeding. Waarom is die er niet in de wielersport? Clubploegen hebben jaren geïnvesteerd in kledij, materiaal, trainingen of andere kosten gemaakt. Het lijkt me dan ook billijk dat daar een compensatie tegenover komt te staan. Wat mij betreft, hoeft dat niet over een massa geld te gaan. Een paar duizend euro kunnen al veel kosten dekken.”

Twintig rensters

In het laatste weekend van februari openen de dames van Belco-Van Eyck dus in Brussel-Opwijk. Luc Steenackers blikt vooruit. “Voor ons is dat als ploeg uit de regio een leuke wedstrijd. Enkele dagen is dat niet anders met de GP Oetingen (1.1). Ons programma is goed gevuld. Ik heb niet de gewoonte om rensters aan de deur te zetten, maar deze winter hebben we onze kern toch wat moeten inkrimpen. We hadden enkele rensters die een paar keer aan de start van een koers verschenen en dan een halve ronde meereden. Die brachten ons uiteraard weinig bij. Nu kunnen we een beroep doen op twintig rensters.”

