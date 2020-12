Luc Steenackers (Sprinters Malderen) heeft nieuwe ploeg op papier: “Jong talent kansen blijven geven”

Voorzitter Luc Steenackers is tevreden met de nieuwe samenstelling van zijn ploeg. “Met de Noorse Mie Ottestad en de Nederlandse Claudia Jongerius verloren we weliswaar twee aantrekkelijke namen, maar daartegenover staat dat we zeven nieuwkomers mogen verwelkomen. De overige rensters bleven allemaal bij het team. Ook in 2021 blijven we jong talent kansen geven. We zijn daarbij wat afgestapt van het aantrekken van buitenlandse namen. De Luxemburgse Laurence Thill en de Nederlandse Eva Van Den Born zijn de enige vreemde namen. Beiden kennen het huis al langer.”

Opvallende namen

Bij de nieuwkomers zijn enkele rensters met een opmerkelijke verleden. Steenackers verduidelijkt. “Valerie Jenaer heeft een verleden in het bobsleeën, roeien en ijshockey. Al die disciplines deed ze op hoog niveau. Nu wil ze de overstap maken naar het wielrennen. Eenvoudig is het niet, maar we hebben al ervaren dat ze veel potentieel heeft. Silke Janssens en Mente Taveirne zijn twee youngsters, die het product zijn van een campagne van de Wielerbond. Die heeft de voorbije maanden fel ingezet op het aantrekken van jong talent bij de dames. Ze hebben geen ervaring. Wij proberen hen nu te integreren in het peloton.”

Brussel-Opwijk

De laatste jaren begon het seizoen voor de ploeg van Steenackers met Brussel-Opwijk. “We hopen opnieuw in de eigen regio te kunnen starten. Dwars door het Hageland werd al afgelast. Veel UCI-ploegen verblijven in het land voor de Omloop en Le Samyn, maar zullen nu naar Opwijk trekken in plaats van het Hageland. Het laat zich raden dat er bij de vrouwen veel vertrekkers zullen zijn. De UCI-rensters worden verplicht getest. Wellicht zullen wij dat ook moeten doen. Op het BK was dat alleszins al het geval.”

Vrouwen elite: Lisa Vermeire, Laura Van Geyt, Lynn Mariën, Marjon Claus, Sarah Ten Hartig, Maxime Roes, Eva Van Den Born (Nederland), Laurence Thill (Luxemburg), Chayenne Vrancken, Lies De Vleminck, Lynn Van Hoof, Jessy Derder, Morgane Baute, Mente Taveirne, Caro Pintens, Valerie Jenaer, Alice Delaere, Fien Belmans, Silke Janssens, Kelly Lambrecht.

Juniores: Fleur De Veirman.

Nieuwelingen: Emma Van Pelt.