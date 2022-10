Luc Soons en Benny Bosmans zijn klankbord van spelers Limburg United: “Tegen Antwerp Giants onze goede start bevestigen”

basketbal bnxt leagueLimburg United heeft zijn start niet gemist met overwinningen tegen Bergen en Okapi Aalst. Vrijdagavond komt Antwerp Giants naar de Alverberg. Het team support-duo Luc Soons en Benny Bosmans is het klankbord van de spelers. Ze volgen het basketbal al vele jaren en horen ondertussen bij het meubilair van Limburg United. Met het duo blikken we vooruit naar de topper.

“Hoe het allemaal is begonnen? Voor mij bijna twintig jaar geleden toen mijn oudste zoon Nick is gestart met basketbal”, stelt Luc Soons uit Houthalen. “Voor mij is het avontuur bij Limburg United begonnen toen ik vernam dat de club op zoek was naar vrijwilligers”, springt Benny Bosmans, woonachtig in Oudsbergen, in. “Na een lange periode op het hoogste niveau bij BBC Bree had ik nood om een nieuwe periode te starten. In augustus 2014 contacteerde ik voorzitter Maarten Bostyn om te solliciteren naar een functie binnen de club.”

“Met de aanwezigheid van oude vrienden Odell Hodge en Brian Lynch verliep de integratie vlekkeloos. Mijn eerste job bij United was samen met Tom Willems als steward binnen de zaal en ik ben ook de oprichter van onze supportersclub de Lucky Bastards. Daarna hoorde ik bij het floorteam en ondertussen drie jaar team support. De laatste twee jaar ook bij Limburg United B. Altijd drukke weekends.” (lacht)

Takenpakket

“Team support heeft meerdere taken”, vervolgt de 52-jarige Bosmans. “Het begint al in de maand juli met het herinrichten van het spelershome en de appartementen. Ook voor de technische problemen springen ik en Luc in de bres. Het poetsen is gelukkig voor onze dames.” (lacht)

“Tijdens de wedstrijden moeten we de kleedkamers in orde maken”, vult Luc Soons aan. “Ook hun uitrustingen klaarleggen. Sportdrank maken en zorgen voor water en handdoeken tijdens de match. Of we dan veel van de wedstrijden zien? Toch wel hoor. De routine zit er in en de afstemming met Benny werkt uitstekend.”

Antwerp Giants

“Wat de verwachtingen zijn tegen de Giants? Hopelijk winnen we in een nokvolle Alverberg en wordt het een boeiende wedstrijd”, gaat Soons voort. “We zijn goed uit de startblokken geschoten”, weet Bosmans. “We moeten trachten die lijn door te trekken. De kern is grotendeels behouden en alleen in de breedte versterkt. Ook het binnenhalen van Maxime De Zeeuw en Quentin Serron is een schot in de roos.”

“Met praktisch allemaal Belgen hangt er een uitstekende sfeer in de lockerroom en errond. Het zal waarschijnlijk een close game gaan worden, want Antwerp heeft uiteraard ook een sterk team. Toch kunnen we voor eigen publiek iets meer en daarom zeg ik dat de punten in Hasselt blijven.”

“Of er nog tijd rest voor hobby’s? Ik ben een fervent tennisser geweest. Vooral in dubbel gemengd, waar we Limburgs kampioen werden. Met al die bezigheden binnen het basketbal is dat moeten wijken, want ik pik ook regelmatig een wedstrijd mee waar ex-spelers van United actief zijn. Ook bij elke thuiswedstrijd van de Belgian Lions is een vaste stoel gereserveerd.”

“Bij mij is het muziek en daar pik ik regelmatig een festival mee. Voorts is het natuurlijk ook voor mij basketbal wat de klok slaat”, besluit Soons.

Lees ook: meer basketbal