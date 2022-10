Luc Schuddinck zet mee zijn schouders onder Benediction Kitei Pro 2020: “Rwanda heeft alle troeven om het te maken in de wielersport”

Deze zomer ging Luc Schuddinck nog de baan op met een Zuid-Koreaanse wielerploeg. Nu gaat hij in ze met een Rwandese formatie. “Ik heb al wat exotische ploegen gehad (lacht), zodat ik veel mensen ken. Veel kleinere buitenlandse ploegen hebben het niet gemakkelijk sinds corona om hier aan de slag te gaan. Jimmy Mulisa is een ex-voetballer die pakweg vijftien jaar geleden hier aan de slag was bij ploegen als Beveren, Hamme en Berchem Sport. Sindsdien is het contact gebleven. Nu werkt hij voor de Rwandese voetbalbond. Hij contacteerde me met de vraag of ik een continentale Rwandese wielerploeg kon helpen in Europa. Het ging om Benediction Kitei Pro 2020. Die prof wordt gedragen door Jonathan Boyer, een Franse ex-prof die nog aan de slag was bij Skill. Ook Jonathan was voor mij geen onbekende. De laatste weken raakte alles in een stroomversnelling. Het is de bedoeling dat ik hen help bij de zoektocht naar volgwagens, hotels boek, mee het programma in ons land uitstippel. Het is een rol waar ik me goed in voel.”