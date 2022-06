Luc Ryckaert na het verdwijnen van VC Boekhoute: “Het werd jaar na jaar moeilijker om de club te runnen”

De kogel is door de kerk. Het naar vierde provinciale gedegradeerde VC Boekhoute geeft er de brui aan en komt volgend jaar niet meer in competitie. Voorzitter Luc Ryckaert stelt met spijt in het hart vast dat zijn club uit het voetbalwereldje verdwijnt.

“Elke ploeg in de provinciale reeksen heeft het niet makkelijk, maar in een woonkern van zo’n 2000 mensen een club runnen is zeker niet vanzelfsprekend. We hebben er dit jaar alles aan gedaan om mee te tellen in derde provinciale, maar finaal sprokkelden we maar zestien punten en degradeerden we naar vierde. Misschien is die degradatie wel de spreekwoordelijke druppel, want niemand zag het zitten om weer in vierde te spelen. Met alle respect, maar dat is niks meer dan veredeld cafévoetbal.”

Stekker er uit

Competitievoetbal speelden ze in Boekhoute al in de jaren ’60. SK Boekhoute kreeg stamnummer 6453 en was een vaste waarde in de provinciale reeksen. In 2000 eindigde de club in de subtop van derde provinciale en besloot het om met FC Assenede de fusieploeg FC Assenede-Boekhoute te vormen. In 2007 besloot men om een nieuwe club op te richten: VC Boekhoute. Tot de clubleiding er de stekker uit trok. Rijckaert noemt het opdoeken een beslissing die meerdere oorzaken heeft.

“Jeugdwerking was in zo’n klein dorp niet langer haalbaar en de clubwerking bleef beperkt tot een eerste elftal en een beloftenploeg. Hoewel we zo’n 35 spelers hebben, werd het week na week moeilijk om aan voldoende spelers te raken. Twee bestuursleden haakten ook af en dat maakte de opdracht er niet makkelijker op. Vooral het vinden van vrijwilligers is moeilijk. Om wat bij te springen op de mosselsouper of een etentje kan je wel mensen vinden, maar niet iedereen ziet het zitten om om de twee weken te kantine te bemannen.”

Gelatenheid

Ryckaert betreurt het opdoeken van de ploeg, maar voelt het als een logische beslissing aan. “Ik voel wel dat heel wat mensen het betreuren, maar stel ook een zekere gelatenheid vast. Zelf heb ik het er best moeilijk mee. Mijn pa noemde ons veldje het Leonie Ryckaertstadion en hoopte dat er verder gevoetbald zou worden in Boekhoute. Niet dus. Toch niet door VC Boekhoute. FC Lembeke zal het terrein huren om op bepaalde dagen te trainen. Zelf zal ik toch wat in het voetbal blijven en eens gaan kijken naar de ploegen in de buurt.”