Luc Reumers (Zepperen-Brustem): “Het wordt nog spannende competitie”

Voetbal eerste provincialeMet vier punten voorspong op het tweede geklasseerde Bree-Beek, prijkt Zepperen-Brustem comfortabel aan de leiding. Laat het nu net beide teams zijn, die volgend weekend in Bree tegenover elkaar staan in een regelrechte confrontatie. Bij winst slaat het team van trainer Luc Reumers een ruime kloof en lijkt de weg naar de titel open te liggen. “Het is nog veel te vroeg om hierover nu reeds conclusies te trekken. We zijn niet eens halfweg”, blijft Reumers voorzichtig.

Luc Reumers koos vorig seizoen verrassend voor Zepperen-Brustem. Hij had er reeds getraind en vond dat deze club het meeste ambitie toonde om een stapje hoger te spelen. Reumers kneedde in alle rust zijn team tot een homogeen team en pakte dit seizoen de eerste periodetitel. Had je gedacht dat jullie zulke flitsende start zouden nemen?

“Ik had dit niet verwacht, maar wel gehoopt”, zegt Luc Reumers. “Al moet ik eerlijk bekennen dat we de kalender een beetje mee hadden. Met confrontaties tegen Bree-Beek en nadien Achel, staan we voor een bijzonder belangrijk tweeluik. Ik zag Bree-Beek vorig weekend één helft aan het werk en zag hen vijfentwintig minuten schitterend voetbal spelen. Toch verloren ze. Zo zie je maar, in voetbal kan het alle kanten uit. Natuurlijk willen we zaterdag in Bree winnen, maar met een puntendeling zou ik ook al tevreden zijn. We mikten voor het seizoen op een plaats in de top vijf om zo mee te strijden voor de prijzen. Met de eerste periodetitel zijn we de andere teams een stapje voor. We hebben reeds de zekerheid om de eindronde te spelen. Om over de titel te spreken is het nog te vroeg. Bree en Achel kampten met veel blessures. Dat kan ons ook nog overkomen”, weet Reumers.

Evenwicht in alle geledingen

Reeds van bij de voorbereiding vielen de puzzelstukjes meteen goed en legden jullie de basis van een schitterende eerste periode. “We verloren toen enkel de bekerwedstrijd tegen Drongen en nog onverdiend, ook”, vervolgt de Zepperen-Brustem-trainer. “Nadien verloren we geen enkel wedstrijd meer. We speelden gelijk in Bregel en verloren de wedstrijd tegen Torpedo voor de groene tafel omdat er een nieuw reglement in voege was inzake de -21 regel. We gingen tegen deze beslissing wel in evocatie. We zien wel. Onze sterkte? Op korte tijd vonden we een evenwicht in alle compartimenten en dat met een goede mix tussen jeugd en ervaring. We beschikken over een homogeen team met allemaal goede spelers, maar niemand die er torenhoog bovenuit steekt. Met Dylan Vanwelkenhuysen hebben we wel een prima spits in huis, die het van alle kanten kan afmaken.”

Details

Durf je je aan een pronostiek wagen voor de topper van zaterdag tegen Bree-Beek? “Het wordt een dubbeltje op zijn kant. Bree-Beek beschikt over een goede ploeg. Het kan alle kanten uit. Net als de wedstrijd van volgende week tegen Achel. Het niveau ligt bijzonder dicht bij elkaar. Het zijn waarschijnlijk details die over winst of verlies zullen beslissen. We tellen op dit ogenblik wel vier punten voorsprong, maar binnen twee weken kan de klassering er heel anders uit zien. Het wordt spannend. Ofwel verruimen we de kloof ofwel zien we de concurrenten naderbij sluipen.”

